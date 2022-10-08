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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمير الشعراء يبدأ فرز وتقييم القصائد المشاركة في الموسم العاشر

صدى البلد

باشر برنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر عملية فرز وتقييم القصائد، استعداداً للمرحلة القادمة من البرنامج، لاختيار أفضل المرشحين الذين سيخضعون لمقابلات وفق معايير فنية ونقدية دقيقة. 

وبدأت لجنة التحكيم إلى جانب اللجنة الاستشارية للبرنامج الشهر الجاري تقييم قصائد نحو 1300 شاعر من 20 دولة، تقدموا للمشاركة في الموسم العاشر.

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لقب أمير الشعراء


وبعد التقييم ستحدد لجنة التحكيم قائمة المقابلات، للشعراء الذين سيخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، لاختيار القائمة النهائية للشعراء الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، للمنافسة على لقب «أمير الشعراء»، وصولاً للحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.


تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» يحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس.

أمير الشعراء برنامج أمير الشعراء بردة الشعر مسرح شاطئ الراحة أبو ظبي

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