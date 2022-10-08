السعودية.. 5 مبادرات ثقافية لتسهيل النشر وإثراء الحراك الأدبي

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية، 5 مبادرات ثقافية لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة، سواء على مستوى القارئ أو الكاتب أو الناشر.

تضم قائمة المبادرات "الوكيل الأدبي" الذي يلعب دور الوسيط بين الكاتب ودور النشر، و"الشريك الأدبي" الذي يستهدف جمهور المقاهي من خلال إقامة فعاليات أدبية وثقافية، ومبادرة "قوافل الشعراء" العابرة لمناطق المملكة وتهدف لإثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين الشعراء والجمهور، و "برنامج النشر الرقمي" الذي يُعنى بدعم وتشجيع النشر الرقمي للكتب، إلى جانب مبادرة جديدة تعتزم الهيئة إطلاقها تتمثل في برنامج لدعم المسار المهني للمترجم بهدف إيجاد فرص وظيفية لتخصصات الترجمة.

وقال الدكتور محمد حسن علوان رئيس الهيئة إن "الهدف الأساسي من المبادرات هو خدمة الممارسين في القطاعات الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة، وهي قطاع الأدب وقطاع النشر وقطاع الترجمة".

وأضاف في تصريحات صحفية: "القارئ والكاتب والمستثمر في قطاع غير ربحي كلهم يمثلون جزءً من صناعة النشر وعالم الترجمة وأيضاً من ثروتنا الأدبية، التي نسعى أن تكون متجددة عبر السنوات".

وأشار علوان إلى أن "الضابط الأساسي في كل ما تقدمه الهيئة من أنشطة أو فعاليات يصب في 3 اتجاهات رئيسة، أولها مستهدفات تصب في الاستراتيجية العامة للهيئة، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، والبعد الثالث لا يقل أهمية وهو رؤية المملكة 2030، إذ أن كل خطة أو مبادرة أو برنامج يجب أن يكون لها ارتباط مباشر بأحد مستهدفات الرؤية".

تَستُر مهني

وأوضح علوان أن "مثل هذه البرامج لها انعكاسات إيجابية على المستوى الثقافي والاجتماعي، فهي تثري المحتوى المحلي وتساهم في تكثيف حضور الأدب السعودي في المنصات العالمية، سواء على مستوى الكتاب أو الكاتب، كما أنها تساعد في دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى جودة الحياة حيث تجعل من الثقافة نمطاً من أنماط الحياة اليومية الفاعلة والحيوية والمؤثرة".

وتابع: "المشكلة في المسار المهني للترجمة هي توطين وظائف المترجم، إذ توجد مشكلة تستر في بعض الجهات العاملة في الترجمة، فوضعنا برنامجاً متكاملاً لمحاولة حل هذه المشكلة وتمكين المترجم السعودي من أن يحقق دخلاً كافياً وكريماً، يحفزه على الاستمرار في المهنة، ليكون لدينا تراكم من الخبرات والمهارات التي تصب في مصلحة الوطن من ناحية الاقتصاد، ومن ناحية الاستقرار ومن ناحية ثقافية في تكثيف الترجمة التي نحتاجها".

نشر بدون توزيع

وأشار علوان إلى أن مبادرة "برنامج النشر الرقمي" تقدم العديد من خدماتها للناشرين والأفراد ودور النشر على هيئة مِنَحٍ لتغطية تكاليف تحويل الكتب الورقية إلى رقمية بصفة قانونية سليمة، متوائمة مع أجهزة القراءة الإلكترونية والمنصات العالمية للكتب الرقمية.