أرض الفيروز استعراض غنائي باحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة شرم الشيخ

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، حيث شهد قصر ثقافة شرم الشيخ العرض الإستعراضي "قلادة الفيروز".



هوية مصر



بدأ باستعراض فرعوني الذي يوحي بنشأة مصر في مطلع التاريخ البشري وانبثاق أرض الفيروز في حركات التغيير الجيولوجي حتى تكونت هوية مصر وشكلها الحالي، ثم استعراض حلاوة شمسنا الذي يخدم فكرة الخير والنعم والطبيعية الفطروية التي تتمتع بها مصر، أعقبه استعراض خطف القلادة الذي يعبر عن نكسة ٦٧ وضياع ارض الفيروز، وتوالي التشكيلات الفنية مابين الشعر والغناء حتى يهب المصري هبته التاريخية ويتمثل ذلك في استعراض "خلى السلاح صاحي" وبتيمته العسكرية بشكل فني نال اعجاب الجمهور، واختتم العرض باستعراض "رد القلادة" الذي يمثل حرب أكتوبر المجيدة واسترداد أرض الفيروز سيناء العظيمة.

عرض قلادة الفيروز بانوراما تاريخية بدأت ببدء الخليقة وتوقفت عند المشهد العظيم وهو حرب أكتوبر، وتضمن قصائد شعرية بعنوان "سامحينى ياما، ع الجبهة، عبرنا، من وسط عتمة ليل، مظلومة في بعدي"، كما قدم عدد من الأغاني الوطنية والمتنوعة "عدي النهار، خلي السلاح صاحي، تملي في قلبي يا حبيبي، ست الحبايب، مع الاسف يابا، واختتم العرض باوبريت غنائي يا أحلي إسة في الوجود يا مصر"