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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لليوم الثالث.. مسرح المواجهة والتجوال يرسم البسمة على وجوه أطفال زفتى

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة  ثالث جولات مشروع مسرح التجوال والمواجهة، بفرع ثقافة الغربية برئاسة جابر سركيس بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، من خلال العرض الفني "محطة مصر"، وذلك بقري مبادرة "حياة كريمة" بقرية الُغريب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية.

تدور أحداث "محطة مصر" والتي تقدمها فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح حول فتاة صغيرة تضل طريقها داخل محطة مصر، وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتوالى الأحداث من خلال مجموعة من اللوحات الفنية التي تحث على المواطنة من خلال مجموعة مشاهد للعرائس في محطة مصر.

يشارك في بطولة العمل مجدي فكري، فاطمة محمد، فرح حاتم، شادي سرور، نادين عطار، محمد عزت، ماهر محمود، شكري عبد الله، عادل عثمان، ديمه زناتي، أحمد النمس، وبالاشتراك مع نجوم مسرح القاهرة للعرائس، من ألحان حاتم عزت، وديكور د. سمير شاهين، تصميم وتنفيذ عرائس د.ريم هيبه، نحت عرائس محمود الطوبجي، تنفيذ ميكانيزم يوسف مغاوري، وخالد عيسى، مخرج منفذ رفعت ريان، تأليف محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.

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مسرح المواجهة والتجوال

 

جدير بالذكر أن  مسرح المواجهة والتجوال هو المشروع الذي تنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث من المقرر أن يتواصل عرض المسرحية يومي الأحد والاثنين 9 و 10 من الشهر الجاري بقريتي مسجد وصيف، وتفهنا العزب.

 

تأتي العروض الفنية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، وبالتعاون مع إدارات البرامج الثقافية بوزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومديرية ثقافة الغربية.

مسرح مسرح التجوال العرض الفني محطة مصر فرع ثقافة الغربية إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى مسرح القاهرة للعرائس حياة كريمة

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