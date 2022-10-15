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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق ورشة ابدأ حلمك السينما بين إيديك بالإسماعيلية

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة،  فعاليات ورشة ابدأ حلمك "السينما بين إيديك" بقصر ثقافة الاسماعيلية  التابع لفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وذلك خلال الفترة من 15/10 وحتي 21/10/2022 والذى يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

 

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كتابة المشهد السينمائي 

 

وتضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان مفهموم السيناريو السينمائي حاضرها د. أشرف محمد دكتور بالمعهد العالي للسينما وتحدث حول اهم مفهوم السيناريو السينمائى، تلاها محاضرة بعنوان "اساسيات السيناريو السينمائي" حاضرها د. اشرف راجح دكتور بالمعهد العالي للسينما، أوضح خلالها الفكرة في السيناريو السينمائي، عناصرها، معالجة الفكرة، الشخصيات، تتابع المشاهد، كتابة المشهد السينمائي.

 

والمحاضرة الثالثة بعنوان مبادئ السيناريو السينمائي حاضرها د. نادر رفاعي أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، تناول خلالها مفهوم الشخصية في السيناريو السينمائي من خلال الإثارة، وأبعاد الشخصية الثلاثة وهم البعد الاجتماعي والنفسي، وتوظيف كاتب السيناريو، وطريقة تقديم الشخصية داخل السيناريو السينمائي مع عرض مقاطع من الأفلام المصرية والأجنبيّة، الجدير بالذكر أن مشروع ابدأ حلمك يستهدف تدريب شباب الأقاليم على فنون المسرح وإكتشاف الموهوبين فى الفنون المختلفة المرتبطة بالمسرح وإعداد الممثل الشامل بالإقليم. 

السينما بين ايديك هشام عطوة فرع ثقافة الاسماعيلية إقليم القناة وسيناء الثقافي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية المعهد العالي للسينما

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