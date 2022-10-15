عيون للإبداع العربي في بغداد منتصف نوفمبر

تحت شعار «المبدعون صنّاع حياة ومجد الوطن» قررت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «عيون للإبداع العربي»، في بغداد، في نسخته الرابعة عشرة إطلاق اسم الشاعر والإعلامي العراقي الدكتور مجاهد أبو الهيل على هذه الدورة.

وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة منتصف نوفمبر المقبل، وتستضيف نجوم العرب من إعلاميين وتشهد فعاليات مختلفة كإقامة المعارض التشكيلية والحفلات الغنائية وعروض مسرحية.

نوافذ الحب والسلام

وقال رئيس المهرجان الكاتب المسرحي عباس الخفاجي: «رسالة المهرجان ثقافية فنية سنوية للاحتفاء بكل المبدعين العراقيين والعرب، حيث ستشكل هذه الدورة انعطافة كبيرة في تاريخ دورات المهرجان، وسيكون مهرجاناً كبيراً لأنه يحمل اسم رمز من رموز الثقافة والإبداع العراقي شاعراً وإنساناً، ولا سيما أن أبو الهيل استطاع أن يفتح نوافذ الحب والسلام في زمن تكاثرت فيه جينات الرداءة».

وعن أبرز الدول العربية المشاركة في الاحتفال قال الخفاجي: تلقينا موافقات من مصر وسوريا والإمارات والأردن وتونس ولبنان والمغرب، وهذه المرة الأولى التي تكون المشاركة بهذه الكثافة العربية وهو ما يسعدنا جداً.

وعن تطلعات المهرجان، قال الخفاجي «أتمنى أن تأخذ الدولة ووزارة الثقافة العراقية على عاتقها ما نفعله من أجل العراق، وأن يتم الاحتفاء برموز العراق والوطن العربي احتفاءً رسمياً لما قدموه من نتاج إبداعي كبير»