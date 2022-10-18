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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كلمة للعالم.. معرض الشارقة الدولي للكتاب ينطلق في مطلع نوفمبر

صدى البلد

ينطلق معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ41 تحت شعار "كلمة للعالم" في الإمارات، خلال الفترة من 2 حتى 13 نوفمبر المقبل.

وتنظم هيئة الشارقة للكتاب المعرض في مركز إكسبو التابع للإمارة، بمشاركة ألف و298 دار نشر عربية، في مقابل 915 دار أجنبية، و129كاتباً ومفكراً من 57 دولة، للمشاركة في إحياء ألف و47 فعالية ثقافية متنوعة.

وتحل دولة إيطاليا ضيف شرف هذه النسخة من المعرض ببرنامج ثقافي يغطي محاور الثقافة الإيطالية.

ويستضيف المعرض "مؤتمر الناشرين" في دورته الـ12، على مدى 3 أيام من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، الذي يجمع عدداً من ممثلي دور النشر والوكلاء الأدبيين من مختلف دول العالم.

كما يشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات خلال الفترة في يومي 6 و7 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، والتي تعقد بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية، بمشاركة 30 دولة.

وينظم المعرض، بالتعاون مع جامعة نيويورك، دورة تدريبية للناشرين العرب، تهدف إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع النشر، ويشارك فيها 230 ناشراً.

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برنامج ثقافي حافل

 

ويستضيف البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 70 ضيفاً من 15 دولة للمشاركة في 200 فعالية ثقافية، تشمل جلسات وقراءات وورش عمل وشهادات بشأن تجارب إبداعية في مختلف فنون الإبداع والكتابة.

كما تعقد 30 ورشة عمل متخصصة بمواقع التواصل الاجتماعي تتناول موضوعات متنوعة، منها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستراتيجيات التي تجعل الأفكار قوية وفعالة.

ويقدم المعرض من خلال ركن الكتب المصورة (كوميكس) 188 فعالية وورشة عمل، ضمن 16 موضوعاً، و4 عروض جوالة، منها فعاليات حول الرموز الرقمية NFT، واستكشاف الشخصيات والرسم التقني.

كذلك سيخصص ركن للطهي بحضور طهاة عالميين يقدمون 30 فعالية طهي مختلفة.

وفي إطار اهتمامه المتواصل بالطفل، خصص المعرض في دورته لهذا العام 623 فعالية للصغار، تتنوع بين ورش العمل والمسرحيات والعروض الترفيهية والتعليمية.

إضافة إلى عروض الطبخ الخاصة بالأطفال، يشارك فيها 45 متخصصاً من 14 دولة.

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جديد المعرض

ويقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب في هذه الدورة 6 برامج جديدة للمرة الأولى، بينها، مهرجان الإثارة والتشويق، الذي ينظم بالتعاون مع Thriller Festival في نيويورك، ويستمر 3 أيام بين 8 و10 نوفمبر.

كما تشارك في المعرض وللمرة الأولى 10 دور نشر من 10 دول وهي: كوبا، وكوستاريكا، وليبيريا، والفلبين، وإيرلندا، ومالطا، ومالي، وجامايكا، وآيسلاند، والمجر.

كذلك بهدف تسليط الضوء على عالم إفريقيا وثقافتها، ينظم المعرض البرنامج الثقافي الإفريقي الذي يتضمن 6 فعاليات ثقافية يشارك فيها 17 ضيفاً من 3 دول، هي مالي، والسنغال، ونيجيريا.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في هذا البرنامج: الروائي السنغالي أبو بكر إبراهيم إنجاي، وعبد القادر إدريس ميجا (من مالي)، وإبراهيم خليل يوسف من نيجيريا.

معرض الشارقة الدولي للكتاب الشارقة هيئة الشارقة للكتاب إيطاليا مواقع التواصل الاجتماعي كوميكس

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