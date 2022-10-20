إضراب شامل واشتباكات عنيفة.. ماذا يحدث بالقدس والضفة عقب استشهاد عدي التميمي؟

عم، اليوم الخميس، الإضراب الشامل بمحافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة حركة “فتح” والقوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الشاب عدي التميمي (22 عاما)، قد استشهد مساء أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب التميمي عند مدخل المستوطنة، ما أدى إلى استشهاده، واحتجزت جثمانه.

وجابت تظاهرة حاشدة شوارع وأزقة مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وآخرها جريمة إعدام الشاب التميمي.



ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس الشهيد التميمي من مخيم شعفاط، وأعلنت اليوم الخميس، يوم حداد وإضراب تجاري على روحه، ويوم “نفير عام” في كل أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل.

وفي جنين، عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة، حدادا على روح الشهيد التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال، فيما انطلقت الليلة الماضية وفجر اليوم، مسيرات حاشدة وغاضبة في جنين وبلدتي عرابة ويعبد، ندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشهيد التميمي.

وفي طوباس، شل الإضراب جميع مناحي الحياة؛ وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والتعليمية أبوابها التزاما بدعوة حركة “فتح”، والقوى الوطنية والإسلامية.

وقال أمين سر حركة “فتح” في طوباس محمود صوافطة، إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم صفا واحد ضد انتهاكات الاحتلال المتواصلة في جميع محافظات الوطن.

وأضاف أن الالتزام بالاضراب تأكيد على أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مواجهة الاحتلال واعتداءاته، ومصر على نيل حريته واستقلاله.

وفي طولكرم، أغلقت المحال التجارية والمدارس والجامعات والمؤسسات والبلديات أبوابها، حدادا على روح الشهيد التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ونعت حركة “فتح” والقوى الوطنية الشهيد التميمي، ودعت جماهير شعبنا إلى النفير العام والخروج بمسيرات منددة بجرائم الاحتلال في كافة محافظات الوطن.

من جانبها، أعلنت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، الاضراب العام والشامل في مؤسساتها، تأكيدا على دورها الاساسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية والمشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ودعت الشبكة، إلى العمل فورا على وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة بوحدة وطنية تضم جميع المكونات، والعمل على اطلاق الحملات الواسعة لكسر الحصار عن المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال وخصوصا في نابلس، وشعفاط، وعناتا ومناطق القدس المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومعاقبة ومحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها المتواصلة وسياسة العقوبات الجماعية.

وقالت مجموعات عرين الأسود، فجر الخميس، إنها نفذت 3 عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت في بيان لها عبر قناتها على “تليجرام”: “تمكن مُقاتلونا قبل بزوغ فجر اليوم من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص مُحققين فيها بالغ الإصابات”.

وتابعت، “في نفس التوقيت كان بانتظار قوات الاحتلال الراجلة بمحيط حاجز ١٧ العسكري قوة من مُقاتلينا أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص محققة إصابات مؤكدة”.

ومضت تقول “في وقت سابق كمنت قوة من مقاتلينا لجنود الاحتلال بالقرب من بلدة دير شرف غربي نابلس وأطلقت عليها وابلا من الرصاص وحققت إصابات مؤكدة وانسحب كافة مُقاتلي العرين لقواعدهم بسلام”.

ذكرت "القناة 14 العبرية" صباح اليوم، ، أن مواجهات عنيفة اندلعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس، عقب استشهاد منفذ عمليتي حاجز شعفاط ومعاليه ادوميم بالقدس الليلة الماضية.



وقالت القناة العبرية إنه خلال المواجهات المندلعة في مناطق متفرقة بالقدس والضفة تعرضت قوات الأمن الإسرائيلية للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة بشكل مكثف دون تسجيل إصابات في صفوف القوات.



وأضافت أنه خلال تصاعد حدة المواجهات أمس تعرض حاجز الجلمة قرب جنين لعملية إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين



في ذات السياق تشهد الضفة الغربية حالة غليان يومية بسبب نشاطات الجيش الإسرائيلي العسكرية اليومية من اقتحامات واعتقال فلسطينيين بزعم مشاركتهم في عمليات إطلاق نار نحو قوات الجيش والمستوطنين.