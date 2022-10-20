رئيس الوزراء يصل ميدان التحرير لافتتاح مشروع كايرو بايك

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى ميدان التحرير لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك، كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها محافظة القاهرة، يرافقه عدد كبير من المسئولين وشركاء التنمية الدوليين.

وتضم المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" 250 دراجة موزعة على 26 محطة، من إجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمها 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة، وتمت مراعاة اختيار أماكن المحطات قربها من محطات المترو والجراجات الكبرى كجراج التحرير.

جدير بالذكر أن العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به مستمر بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات.