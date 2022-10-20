"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

"إمتى محمد سامي بيغير على مراته مي عمر؟" سؤال رد عليه المخرج محمد سامي خلال لقائه بأحد البرامج قائلا: "أيوة أنا بغير عليها في كل وقت، وفي كل لحظة، وكمان بغير عليها وهي بتتكلم مع أي حد".

حلقة محمد سامي

المخرج محمد سامي زوج مي عمر قال أيضا إن غيرته على زوجته صحية، لأنه يحب دائما أن تكون "حلوة وبتلبس اللي هي عايزاه، وبحبها تكون جميلة".

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وتابع المخرج محمد سامي زوج مي عمر قائلا "أنا هاعيش مدة معينة من الزمن، وهي كمان هاتعيش مدة معينة من الزمن، فلازم نستمتع بالحياة، وأنا مش مشتريها".

وللمزيد حول محمد سامي ومي عمر وماذا قال المخرج الشهير في حلقة محمد سامي شاهد الفيديوجراف التالي: