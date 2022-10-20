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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12481 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3159 نقطة

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ايجى أكس 30 البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس مؤشر إيجي إكس 30

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