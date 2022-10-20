أحمد شوبير : محمد صلاح مرشح لحصد جائزة جديدة .. تفاصيل

أكد الاعلامي أحمد شوبير أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر.

قال الاعلامي أحمد شوبير عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر.

ليفربول يهزم وست هام

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على وست هام يونايتد، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف دون رد أحرزه داروين نونيز .

وشارك محمد صلاح فى فوز فريق ليفربول الذى كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وكاد أن يفتتح الأوروجوياني داروين نونيز التسجيل لفريقه في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة طولية رائعة من تياجو ألكانتارا، ليسدد الكرة على الطائر، لكن البولندي فابيانسكي حارس مرمى وست هام تصدى لتسديدته ببراعة.

هدف نونيز

وتمكن نونيز زميل محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 22 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 35، تلقى محمد صلاح نجم ليفربول الكرة من ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة “مو” علت مرمى وست هام.

واستلم داروين نونيز مهاجم ليفربول الكرة وزميل محمد صلاح داخل منطقة جزاء وست هام يونايتد في الدقيقة 40، ليسددها على الطائر لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد رفقاء محمد صلاح لـ وست هام بعد دفع بوين من قبل جوميز مدافع ليفربول في آخر دقائق الشوط الأول.

وتولى بوين تنفيذ الركلة الجزائية، لكن أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول تصدى لتسديدته ببراعة، حارمًا إياه من التسجيل ومحافظًا على تقدم فريقه في حضور محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، كانت الأحداث أقل إثارة، بمشاركة محمد صلاح رغم محاولة وست هام تعيدل النتيجة، وليفربول لتعزيز التقدم.

واستمرت محاولات رفقاء محمد صلاح ووست هام وأهدر سوتشيك أخطر فرص اللقاء لتعديل النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 86، عندما تلقى الكرة من زميله مباشرة أمام مرمى ليفربول، لكن جيمس ميلنر وضع قدمه أمام تسديدته، لتصطدم بأليسون وتُخطئ طريق الشباك.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول بقيادة محمد صلاح للنقطة 16 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 11 نقطة.

صدى البلد” يرصد جوائز محمد صلاح منذ انضمامه لـ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز التي جاءت على النحو التالي:

حقق مرتين جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري.

مرة واحدة جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

حصل مرتين على جائزة لاعب الموسم في ليفربول.

حصل مرتين على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين.

10 مرات جائزة لاعب الشهر في البريميرليج من رابطة المحترفين PFA.

3 مرات جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز EA SPORTS.

حصد مرتين جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم.