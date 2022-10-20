عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 370 طن قمامة خلال حملات للنظافة بالقرى

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع حوالي 370 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة ورفع قمامة من الشوارع والميادين والتجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمراكز الفتح والبداري وصدفا وديروط بعيداً عن الكتلة السكنية. 

الشتاء وصل الصعيد.. أمطار رعدية وإغلاق الأنفاق في أسيوط |شاهد

انتشار معدات وسيارات التعامل مع الأمطار بالأنفاق والكباري في أسيوط

محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ جلسات التشاور المجتمعي بقرى القوصية

جامعة أسيوط تُعلن فوز الدكتور محمد عبدالرازق خضر بجائزة مجمع البحوث الاسلامية

إزالة 60 حالة تعد بمراكز أبنوب والبداري والفتح بأسيوط

لخدمة 10 قرى.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي بمركز الفتح

انهيار حفرة على شخص أثناء تنقيبه عن الآثار بمدافن في أسيوط

أوقاف أسيوط:منع صعود المنبر وأداء الدروس بالمساجد إلا بإذن كتابي من المديرية


وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين لافتاً إلى العمل على رفع مستوى الحدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة من بينها قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة موضحاً أن تلك الحملات تأتي بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات.

IMG-20221020-WA0121
IMG-20221020-WA0121
IMG-20221020-WA0114
IMG-20221020-WA0114
IMG-20221020-WA0116
IMG-20221020-WA0116
IMG-20221020-WA0117
IMG-20221020-WA0117
IMG-20221020-WA0118
IMG-20221020-WA0118
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حملات نظافة وتجميل حملات نظافة وتجميل بأسيوط رفع القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

صورها في أوضاع مخلة.. سيدة تستعين بأسرتها لخطف وقتل سائق في القاهرة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

موضوعات متعلقة

الشتاء وصل الصعيد.. أمطار رعدية وإغلاق الأنفاق في أسيوط |شاهد

تدشين مبادرة لمناهضة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بأسيوط

انتشار معدات وسيارات التعامل مع الأمطار بالأنفاق والكباري في أسيوط

أمطار رعدية على أماكن متفرقة من أسيوط

محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ جلسات التشاور المجتمعي بقرى القوصية

جامعة أسيوط تُعلن فوز الدكتور محمد عبدالرازق خضر بجائزة مجمع البحوث الاسلامية

إزالة 60 حالة تعد بمراكز أبنوب والبداري والفتح بأسيوط

لخدمة 10 قرى.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي بمركز الفتح

ترشيحاتنا

أوكرانيا تتخذ قرارات عاجلة بعد ضرب روسيا للبنية التحتية للطاقة

مؤرخ بريطاني: بلادنا تمر بأصعب أزمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية.. ويحذر الحكومة

الخطيب يدعم فريق يد الأهلي أمام بنفيكا البرتغالي في بطولة العالم للأندية

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

لا نملك إلا الدعاء لها|مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

الحكومة: إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول في 20 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

أنا ماتعوضش.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

فيديو

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

سقوط الذهب وارتفاع جديد في الدولار.. تفاصيل أسعار اليوم |فيديو

سقوط أمطار في تلك المحافظات ... تحذير هام من الأرصاد الجوية|فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ