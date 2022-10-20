محافظ أسيوط: رفع 370 طن قمامة خلال حملات للنظافة بالقرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع حوالي 370 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة ورفع قمامة من الشوارع والميادين والتجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمراكز الفتح والبداري وصدفا وديروط بعيداً عن الكتلة السكنية.



وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين لافتاً إلى العمل على رفع مستوى الحدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة من بينها قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة موضحاً أن تلك الحملات تأتي بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات.

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