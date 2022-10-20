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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه .. معلق رياضي يطالب الزمالك بتغيير مركز أحمد فتوح

الزمالك
الزمالك

طالب المعلق الرياضي أحمد الطيب الجهاز الفني لفريق الزمالك بتغيير مركز اللاعب أحمد فتوح خلال مشاركته في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  بإستاد المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 ليقتنص فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب.

 أحرز ثنائية الزمالك مدافع سموحة بعدما اصطدمت الكرة بقدمه جراء تسديدة قوية من محمود عبدالرازق شيكابالا والبنيني سامسون اكينولا من مجهود فردى.

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تغيير مركز فتوح 

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :
فى المستقبل القريب أتمنى أن اشاهد أحمد فتوح لاعب وسط مهاجم أكثر منه ظهير مهاجم 

تابع:  صحيح أن فتوح نجم الزمالك الأفضل فى افريقيا كظهير أيسر فى حضرة عبدالشافى و عبدالله جمعة ومهما تغيّرت طرق اللعب من البروف - برضه اتمناه. وسط مهاجم  لتكرار ما حدث مع طارق السعيد والذى اصبح هدافاً للدورى. بمجرد تقدمه للأمام -   مش كده ولا إيه ؟؟

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احتفالات الزمالك 

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني مع الجماهير التي تواجدت بإستاد المقاولون العرب لمؤازرة الأبيض في لقاء سموحة بالفوز الذي حققه أبناء ميت عقبة.
وتوجه لاعبو فريق الكرة الاول بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا للجماهير التي تواجدت بالأستاد من أجل الاحتفال بالفوز، وطالب الجمهور اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات للمنافسة بقوة على لقب الدوري والحفاظ على الدرع للموسم الثالث على التوالي.

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اصابة الونش 

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توجه محمود حمدي الونش مدافع الفريق إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب للخضوع لفحص طبي وإجراء أشعة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
وأكد المصدر أن اللاعب محمود حمدى الونش سيجري أشعة على ركبته وعلى أنكل القدم بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة، مضيفا أن هناك شكوك حول إصابته بجزع في أربطة الركبة

الزمالك الدوري أحمد الطيب سموحة المقاولون العرب فيريرا أحمد فتوح طارق السعيد

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