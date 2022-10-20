400 جنيه في السنة.. محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للطلاب بخصوص كايرو بايك

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مشروع كايرو بايك الذى أفتتحه رئيس مجلس الوزراء اليوم يضم ٢٦ محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى لتقليل الإعتماد على السيارات الخاصة .

كما تضم المرحلة الأولى ٢٥٠ دراجة سيتم استكمالهم فى المرحلة الثانية التى سيتم انشائها ليصلوا إلى ٥٠٠ دراجة ، كما سيتم إستكمال المحطات فى المرحلة الثانية ليصلوا إلى ٤٥ محطة .



وتعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن ١‏جنيه/ساعة وبحد أقصى 8جنيه/ يوم ، ولطلاب الثانوى والجامعة ٧٠قرشًا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيه/يوم ، والإشتراك السنوى للمواطن ٦٠٠ جنيه/سنة ، فى حين يصل الإشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى ٤٠٠ جنيه/سنة .



ويستطيع المواطن الإشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net ،أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android



ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع ، أو عبر الفيزا ، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر ١٦ عامًا استخدام كايرو بايك .

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