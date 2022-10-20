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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب مقلة عينيه.. رجل يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية|ما قصته؟

بسبب مقلة عينيه..رجل
بسبب مقلة عينيه..رجل يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

نجح رجل برازيلي في تسجيل رقم قياسي لأكبر مقلة عين في موسوعة جينيس العالمية حيث يقدر على إخراجها لما يقرب من 2 سم خارج تجويف العين. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، فإن البرازيلي كارفالو ميسكيتا يعد حاليا صاحب أكبر مقلة عين بارزة في العالم بموسوعة جينيس.

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قصة صاحب أكبر مقلة عين بارزة في العالم 

يستطيع سيدني دي كارفالهو ميسكيتا أن يدفع عينيه بعيدا عن التجويف بمقدار 1.8 سم نتيجة إصابته بحالة نادرة يعاني منها تجلعه لا يرأى عندما يخرج عينه أيضا.

واكتشف البرازيلي موهبته الغريبة والمثيرة عندما كان طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات مما يسهل له سهولة انتحال شخصية “العم فيستر” من “عائلة آدامز”.

وعلق البرازيلي على حصوله على الرقم القياسي الغريب بعد آخر رقما تم تسجيله في عام  2007م، موضحا: «سعيد جدا ومتحمس بسبب حصولي على هذا اللقب، فقد أصبح الحلم حقيقة تزيد من فرص عملي بعيوني المنتفخة النادرة». 

وخلال الأيام القليلة الماضية، سجلت امرأة رقما قياسيا في موسوعة جينيس لأنها أكلت أكبر عدد من أقدام الدجاج في دقيقة واحدة.

وتمكنت  السيدة من جنوب إفريقيا  من قضم  4.26 أونصة (121 جرام) من الأقدام في 60 ثانية لتحقيق هذا الإنجاز الرائع.

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بسبب مقلة عينيه..رجل يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية..ما قصته؟ 
بسبب مقلة عينيه..رجل يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية..ما قصته؟ 

 

بسبب مقلة عينيه..رجل يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية..ما قصته؟ 

 

 

 

 

 

 

 

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