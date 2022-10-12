رقم قياسي بأثقل يقطينة في العالم تدخل موسوعة جينيس

سجل معلم بستنة من ولاية مينيسوتا الأميركية رقماً قياسياً جديداً لأثقل يقطينة تزن 2560 رطلاً، أي ما يقارب من 1161 كيلوجراماً.





ترافيس غينغر، من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا، سجل رقماً قياسياً جديداً وفاز بمسابقة سنوية لأثقل يقطينة في شمال كاليفورنيا، وفقاً لشبكة «سي بي سي» نيوز.





ونقل غينغر اليقطينة العملاقة لمدة 35 ساعة ليرى عمله الشاق يؤتي ثماره في النسخة التاسعة والأربعين لبطولة العالم لأثقل يقطينة في هاف مون باي جنوب سان فرانسيسكو.



وحطم غينغر، الذي فاز أيضاً في المسابقة نفسها بشمال كاليفورنيا في عام 2020، الرقم القياسي المسجل الأسبوع الماضي في نيويورك لمزارع بفضل يقطينته الضخمة التي بلغ وزنها 2554 رطلاً.

ووفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أثقل يقطينة في العالم كانت مسجلة لمزارع إيطالي وزنها 2702 رطل في عام 2021.