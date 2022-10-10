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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بينهم مصريان.. العرب يحققون إنجازا كبيرا في موسوعة جينيس

50 رقما عربيا في
50 رقما عربيا في جينيس 2023

أعلنت موسوعة جينيس العالمية، المعنية بالإنجازات التي حطمت الأرقام القياسية، أن نسختها لعام 2023 ، المتوفرة الآن في المتاجر وعبر الإنترنت في الشرق الأوسط ، تضم 50 رقماً قياسياً من العالم العربي.

ووفقا لموقع "اراب نيوز"، تشارك المملكة بتنفيذ أكبر إضاءة "ليد -LED " مزخرفة، من قبل مهرجان نور الرياض، وأكبر سيارة "ليجو بريك فورميلا وان" من الاتحاد السعودي للسيارات.

فيما سجلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك عن دفعها لأكبر مبلغ تبرعات في العالم، حينما تكفلت بمبلغ تجاوز 8 ملايين درهم، لعلاج الطفلة السورية جولي أحمد ناصر التي تعاني من مرض نادر.

هناك ثلاثة إنجازات من العراق، وهي أكبر فن رسم على شكل دبوس وخيط للفنان سعيد هويدي، وأكثر تناسق بيض متوازن على ظهر يد (18 بيضة) وأطول كومة من شيكولاتة "M & M's" لإبراهيم صادق.

وفي مصر،حقق محمد شحاتة أطول امتداد للذراع لشخص حي، وأوسع يد لشخص حي (ذكر) ، بينما تميز محمود أيوب بتحقيق أكبر عدد من تمرينات الضغط، بذراع واحدة، في دقيقة واحدة.

أما في الكويت، أصبح يوسف الرفاعي أصغر شخص يتسلق القمم البركانية السبعة (ذكور). كما احتلت الكويت المرتبة الأولى كأطول منزلق داخلي حققته "لوبز".

من الجزائر ، أنشأ مركز الجزائر التجاري الدولي أكبر صحن من الكسكسي، وحطم جامع الجزائر ، المعروف أيضًا باسم المسجد الكبير في الجزائر العاصمة ، الرقم القياسي لأطول مئذنة ، وهو البرج المستخدم لإعلان آذان المسلمين للصلاة. 

موسوعة جينيس العالمية الأرقام القياسية مهرجان نور الرياض محمد شحاتة مصر 50 رقما قياسيا من العالم العربي

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