تحت شعار "إرادة وطن".. نادي النادي ينظم حفلا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

ينظم نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، إحتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وعددًا من الأنشطة والفعاليات للأعضاء، غدا الجمعة في الخامسة مساءً، وذلك في إطار خطة مجلس أمناء النادي برئاسة المهندس محمد الرشيدي، لحس النشء والشباب وأعضاء النادي على المفهوم الحقيقي لحب الوطن وغرز روح المواطنة والانتماء وتقديم سبل الدعم إلي أسر الشهداء.



ويشمل الحفل، عرض لفرقة "كورال مصر" للدكتور أحمد عواد، لعدد من الأغانى الوطنية واستعراضات فنية، وتكريم أسر الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر تحت عنوان "إرادة وطن"، بالإضافة إلي محاكاة عن صمود الشعب المصري خلال الحرب وذكرى الانتصار العظيم وعددا من الفقرات المتنوعة.