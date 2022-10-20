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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشيد بمستشاري هيئة قضايا الدولة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ببورسعيد

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد،  وعدد من المستشارين،  بمقر هيئة قضايا الدولة بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة المستشارين بمقر هيئة قضايا الدولة ، مشيدًا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة. 

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

كما أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

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ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة  بالشكر لمحافظ بورسعيد على زيارته ، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وأن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الهيئة، متمنيًا مزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد
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