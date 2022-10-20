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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رجال يد الأهلي يتابعون لقاء ماجديبورج الألماني والخليج السعودي بكأس العالم للأندية

صدى البلد

حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على متابعة مباراة ماجديبورج الألماني والخليج السعودي، المقامة على صالة القاعة الخضراء بالدمام، في بطولة كأس العالم للأندية بمدينة الدمام من 17-23 أكتوبر الجاري.

واستغل الجهاز الفني لرجال يد الاهلي تواجده في صالة المباراة وطلب مشاهدتها من أرض الملعب، لتجهيز تقرير شامل، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الفائز من الفريقين قبل المواجهة المرتقبة السبت المقبل في نصف نهائي البطولة.

وينتظر «رجال يد الأهلي» الفائز من ماجديبورج الألماني والخليج السعودي لمواجهته في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد صعوده أول المجموعة الثانية بعد الفوز على مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

وكان «رجال يد الأهلي» فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، وفي المباراة الثانية فاز على فريق بنفيكا بنتيجة 29-28، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.

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