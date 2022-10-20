بملامح رقيقة .. ميس حمدان تشارك متابعيها أحدث إطلالتها

خطفت الفنانة ميس حمدان أنظار متابعيها بصورتين جديدتين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث ظهور لها.



وبملامح رقيقة وظهور جذاب شاركتميس حمدان متابعيها إطلالة مبهجة لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، ونالت إطلالتها ردود أفعال واسعة .







وكان آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.