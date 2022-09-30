بإطلالة أنيقة .. ميس حمدان تبهر جمهورها من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ميس حمدان عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



وتألقت ميس حمدان، باطلالة ملفته، ترتدى فستان ستان باللون الازرق، عاري الكتفين وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت مكياج ناعم أبرز ملامحها، وهو ما نال إعجاب متابعيها.





وكان آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.