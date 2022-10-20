تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. بروتوكول تعاون لدراسة ورصد التجمعات السمكية بالبحر المتوسط

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد" بروتوكول تعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتنفيذ برنامج المسح للقاع الساحلى بالبحر المتوسط بواسطة مركب اليرموك التابعة للمعهد باستخدام اجهزة المسح الصوتى لرصد التجمعات السمكية واستخدام شباك الجر القاعى فى صيد الاسماك لدراسة المخزون السمكي.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية متوسطة المدى نحو استدامة مصايد أسماك البحرالمتوسط، حيث تشمل التجربة جمع بيانات مصايد الأسماك لتحسين المعرفة بالموارد السمكية في البحر المتوسط وعلى المستوى الإقليمي ، وكذلك رصد التفاعلات بين مصايد الأسماك والبيئة البحرية والنظم الإيكولوجية والمساهمة في توصيف موارد مصايد أعماق البحار في المياه المصرية من حيث التوزيع السكاني والوفرة (مؤشرات الكتلة الحيوية النسبية والكثافة) وكذلك الهياكل الديموغرافية (توزيعات الطول التكراري) ، الأمر الذي يسهم بدوره في إمداد الجهاز بالمعلومات اللازمة لتخطيط استراتيجيات إدارة مصايد الأسماك إعمالًا للمبدأ الوارد في مدونة قواعد السلوك الخاصة بـالصيد الرشيد لـمنظمةالأغذية والزراعة (الفاو) ، للامتثال لمتطلبات الهيئة العامة لمصايد الأسماك GFCM فيما يتعلق بجمع البيانات ، ومراقبة الموارد السمكية والحفاظ عليها.

و استعرض عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات استعدادات المعهد لاعداد مؤتمر عن الاتزان البيئى للبحيرات والتنمية المستدامة لها فيما يتعلق بتنمية البحيرات_المصرية لاسيما وأنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ، مضيفًا أ ن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يلعب دورًا بارزًا وأساسيًا في إمداد الجهاز بكافة الدراسات والأبحاث التي تدعم الحفاظ على البيئة المائية ومواردها الطبيعية وتعزيزها والمحافظة عليها .

و أكد د. عمرو زكريا رئيس المعهد أهمية البحث العلمي وضرورة الاستفادة منه في خدمة كافة مناحي الاقتصاد ومنها القطاع السمكي ، كما أعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام الجهاز بدور البحث العلمي في تنمية الثروة السمكية

و أعرب اللواء حسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية عن ترحيبه بذلك التعاون المثمر والبنًاء مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنعكس أصداءه على قطاع الثروة السمكية فى مصر في المستقبل.

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