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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدرس طلبا أوكرانيًا لإرسال خبراء للتحقق من الطائرات المسيرة الإيرانية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة، تدرس خطابا موجها من مندوب أوكرانيا الدائم في الأمم المتحدة، لإرسال خبراء إلى أوكرانيا، للتحقق من الطائرات المسيرة الإيرانية، والتأكد من انتهاكها بنودا في خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة تواصل دراسة طلب أوكرانيا لفحص الطائرات المسيرة الإيرانية، التي تتهم طهران بمنحها إلى روسيا.

 

وكان نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن موسكو ستعيد تقييم تعاونها مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، إذا شاركت في التحقيق الذي طلبته كييف، لأن الأمانة العامة هيئة فنية بحتة، وليس لديها أي سلطة أو خبرة في مثل تلك الإجراءات.

ونفت كل من روسيا وإيران، في وقت سابق، الاتهامات الغربية باستعانة روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، لاستخدامها ضد أوكرانيا.

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