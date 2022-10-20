أوكرانيا تكشف عن المهمة رقم واحد لـ الجيش الروسي

قال مسؤول أوكراني كبير، إن “المهمة رقم واحد” لقوات الجيش الروسي هي الحفاظ على خط المواجهة الجنوبي في خيرسون.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أوليكسي جروموف، وهو مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة للجيش، “الروس يحفرون ويرسلون المزيد من الموارد على أمل منع القوات الأوكرانية من التقدم نحو خيرسون”.

وأضاف أن "روسيا تخطط لتنفيذ هذه المهمة بمساعدة الموجة الأولى من التعبئة الجزئية وزيادة عدد قواته على الضفة الغربية لنهر دنيبرو”، في إشارة إلى ممر مائي رئيسي حيث اندلع القتال مؤخرا على الضفتين.

وأشار جروموف إلى أن هناك الآن أكثر من 40 مجموعة تكتيكية تابعة للقوات الروسية في منطقة خيرسون، حيث تضم كل مجموعة عادة حوالي 1000 فرد.