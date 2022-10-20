عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن المهمة رقم واحد لـ الجيش الروسي

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مسؤول أوكراني كبير، إن “المهمة رقم واحد” لقوات الجيش الروسي هي الحفاظ على خط المواجهة الجنوبي في خيرسون.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أوليكسي جروموف، وهو مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة للجيش، “الروس يحفرون ويرسلون المزيد من الموارد على أمل منع القوات الأوكرانية من التقدم نحو خيرسون”.

وأضاف أن "روسيا تخطط لتنفيذ هذه المهمة بمساعدة الموجة الأولى من التعبئة الجزئية وزيادة عدد قواته على الضفة الغربية لنهر دنيبرو”، في إشارة إلى ممر مائي رئيسي حيث اندلع القتال مؤخرا على الضفتين.

زيلينسكي يفرض عقوبات على 2507 أفراد و 1374 شركة من روسيا

رئيس وزراء إسرائيل: العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة لنا وللعالم

وأشار جروموف إلى أن هناك الآن أكثر من 40 مجموعة تكتيكية تابعة للقوات الروسية في منطقة خيرسون، حيث تضم كل مجموعة عادة حوالي 1000 فرد.

روسيا أوكرانيا خيرسون روسيا وأوكرانيا الجيش الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

موضوعات متعلقة

مَن يخلف ليز تراس لرئاسة وزراء بريطانيا ؟ تعرف على المرشحين

زيلينسكي يفرض عقوبات على 2507 أفراد و 1374 شركة من روسيا

بسبب انقطاع الغاز الروسي.. أوروبا تنتظر كارثة في 2023

التلفزيون الحكومي الروسي يعترف بكذب الكرملين.. تفاصيل

بعد الضربات الروسية.. مستشار زيلينسكي: أوكرانيا قد تُترك بدون كهرباء وتدفئة لأشهر

الصين تستجيب لرغبة السعودية بشأن عضوية تحالف "بريكس"‏.. تفاصيل

إيران تكشف مصير الرياضية إلناز ركابي بعد ظهورها دون حجاب.. تفاصيل

بعد استقالة تراس.. مطالبات في بريطانيا بمنع ترشح جونسون لرئاسة الوزراء

ترشيحاتنا

بعد وفاة ابتسام أبو رحاب .. من هو البديل على مقعد النواب

ياباني وكوري .. اسعار 5 سيارات SUV في مصر |صورس

القومي للطفولة يحذر أولياء الأمور من لعبة كتم الأنفاس.. والتعليم تنفي انتشارها

ليه المصورين كانوا بيقولوا انتي ومنى زكي واقفين حالهم؟ عزة بهاء ترد

أبو العينين يتقدم بالعزاء في وفاة النائبة ابتسام أبو رحاب

300 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم مرعليه 60 سنة.. مشروع قانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

توقف عن الإفراط في تناولها.. 3 أطعمة تصيبك بـ الهشاشة | تفاصيل

فيديو

عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

رعب في بولاق الدكرور.. تفاصيل مؤلمة في حادث إنهاء حياة شاب على يد 6 بلطجية.. فيديو

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

مصير الكتاكيت في مصر .. كيف ستنتهي الأزمة ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ