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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل يطرح أغنيته الجديدة جاحدة بتوقيع نصر محروس.. فيديو

بوستر أغنية جاحدة
بوستر أغنية جاحدة

طرح منذ قليل المطرب نبيل أغنيته الجديدة والتى تحمل أسم  جاحدة من إنتاج شركة فري ميوزك لصاحبها المنتج نصر محروس.

أغنية جاحدة من كلمات أحمد شكرى ومن ألحان مصطفى شكري ومن توزيع شيندي وخليل وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات أم ساوند مع مهندس الصوت هاني محروس.
 


انتهاء الخلفات بين نبيل ونصر محروس

 

وشهد العام الماضي خلافات بين المنتج نصر محروس ونبيل أدت إلى فسخ التعاقد وحذف جميع أغاني نبيل من على اليوتيوب وهو ما جعل نبيل يحاول الصلح بينه وبين نصر محروس لكى تعود أغانيه مرة أخرى على الساحة وهو ما حدث عقب التصالح مع منتجه نصر محروس.
 


نصر محروس يستعد لطرح أغنية جديد لمصطفى شوقي


ومن ناحية أخرى يستعد المنتج نصر محروس لطرح أغنية أخرى للمطرب مصطفى شوقي من كلمات وألحان عزيز الشافعي بعنوان غدارة ومن المفترض طرحها خلال أيام قليلة من الآن.

المطرب نبيل نبيل جاحدة أغنية جاحدة شركة فري ميوزك المنتج نصر محروس

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