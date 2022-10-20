نوال الزغبي: استمتع بكل ما أقدم ووالدي سجل صوتي وعمري عامين

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة برنامج "انغام"، المذاع على قناة دى إم سى، وتحدثت العديد من الامور الشخصية والفنية.



قالت المطربة نوال الزغبى، انا دائماً استمتع بما افعل، وجودى معك هنا استمتع به، وأكون سعيدة وأنا أقدم الأغانى، فالأغانى التي أقدمها على المسرح أقدمه بالشغف .

وأضافت المطربة نوال الزغبى، :"والدي سجل صوتى وأنا عمرى عامين وثلاثة وأنا أغنى، وأي أغنية تنزل لأى فنان كنت أحظها وأغنيها وأرقص بها ، فأنا أحب الفن والموسيقى، وكنت أحب الأغانى أكثر من الفنانين ولم أكن أعرف أسماء الفنانين".

وقدمت نوال خلال الحلقة مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعلت معها أنغام وأكدت لها أنها مطربتها المفضلة.