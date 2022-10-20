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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

البرلمان يواصل استخدام أدواته الرقابية..60 سؤالا وطلب إحاطة حول الخدمة الطبية بالمستشفيات

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل البرلمان استخدام أدواته الرقابية الموجهة لوزير الصحة و السكان ويناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة والسكان.

ويناقش البرلمان ٦٠ طلب إحاطة  وسؤالا عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، وعن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.

كما يناقش طلبات إحاطة مقدمة من: النواب أشرف حاتم  ومحمود البرعي وولاء عبد الفتاح وكريم بدر حلمي ومحمد عبد العليم داود ومصطفى سالم وأحمد حته وأحمد دراج و أحمد عاشور وأبو العباس التركي وعماد خليل وحاتم عبد العزيز  و هاني خضر و رزق راغب ضيف الله و سناء السعيد و علي البدري الملاوي و أحمد حمدي خطاب و عيد حماد و  لطفي شحاتةو  مجدي الأمير وإبراهيم عويس و حسين تاعب وشيرين القشاش و محمد الصمودي وصفوت النجار وعمر وطني وبلال النحال ورياض عبد الستار وإيهاب عبد العظيم ومحمد نجيب خالد نور الدين وناصر عطية ويونس عبد الرازق.

وكذلك النواب  علي بدر و  أحمد بدوي ومجاهد نصارو رقية الهلالي و  عبد الله أحمد عبد الله و  محمود الشاميو  عزة حسين و  محمد حسين الحمامي و  إمام منصورو  محمد مصطفى كمال و  سامح حبيب و  سيد حنفي طهو  عبد المنعم إمام و  إيناس عبد الحليم و  سهير عبد الحميد و  عبد الله علي مبروك و  ضياء الدين داود و  عبد المنعم شهاب و خالد بدوي و  أحمد حسين جودة و  أحمد فرغلي و  محمد عبد الرحمن راضي والعضو محمود بدر ومحمد إسماعيل ومحمد كمال مرعي و عمرو رشدي وأحمد الحديدي.

كما يناقش أسئلة مقدمة من  النواب أشرف الشبراوي و  أحمد بلال البرلسي وخالد أبو نحول و  جمال عبيد و  ألفت المزلاوي و  محمد عبد العزيز و  أحمد مقلد و  هيام الطباخ و  رشا كليب وأحمد رمزي و  أميرة صابر و  أميرة العادلي ، وطلبات إحاطة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحي مقدمة من: النواب محمد العماري و  أشرف الشبراوي وعلاء جعفر ومحمد نشأت العمدة وآيات الحداد و حسن المير.

كما يناقش المجلس سؤالا مقدما من : العضو أحمد فرغلي وطلبات إحاطة عن تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية،مقدمة من النواب  أحمد حجازي. و  آمال عبد الحميد والنائب  مجدي ملك و طلبات إحاطة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، مقدمة من: عبد الحميد دمرداش والنائب نافع عبد الهادي وحسام المندوه الحسيني.

كما يناقش المجلس  طلبي إحاطة عن إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها، مقدمين من: فضية سالم  و النائبة  رحاب الغول ، بالإضافة إلى  طلبات إحاطة مقدمة من: العضو محمود أبو الخير ، عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات ، و  العضو مكرم رضوان ، عن ضرورة إبرام اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج و النائب عادل يونس حماد، عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازات ، و النائبة حنان يشار، عن عدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق ، والنائب  علي العساس، عن إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين ،و النائبة  إيرين سعيد، عن عدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية ، و النائب  عمرو درويش ، عن عدم إدراج مرض إعوجاج العمود الفقري ضمن بوتوكولات العلاج الرسمية للوزارة ،والعضو أحمد الشيشيني ، عن نظام العمل بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

بالإضافة الى أسئلة مقدمة من:النائب  أحمد العرجاوي، عن تحويل المستشفيات حديثة البناء إلى أمانة المراكز الطبية غير المؤهلة لإدارة هذه المستشفيات ، و النائبة إيرين سعيد، عن صعوبة حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة.و النائبة نشوى الشريف، عن خطة الوزارة لمتابعة الحالة النفسية للمرضى النفسيين و النائبة رحاب رمضان، عن خطة الوزارة لتوفير القوافل الطبية لجميع المحافظات.

البرلمان وزير الصحة و السكان طلبات احاطة أسئلة موجهة الخدمة الطبية

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