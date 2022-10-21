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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء المؤتمر الدولى الرابع لطب أسنان عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس فاعليات المؤتمر الدولى الرابع للكلية والتي من المقرر ان ينتهي اليوم الجمعة الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
 

تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و  الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية ورئيس المؤتمر والدكتور رامى غالى سكرتير عام المؤتمر ، وذلك  بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز 

أوضحت الجامعة أن المؤتمر الدولي يشارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية ، بالإضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، وكذلك يقام معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.

 

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كان وقد نظمت كلية طب أسنان جامعة عين شمس  محاضرة بعنوان : " التغيرات المناخية  ..البصمة الكربونية ..  جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء"  .

ه رحب الدكتور محمد ضياء بالدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات البيئية لتواجدها بين ابناء كلية طب الأسنان وقد اثنى سيادته على موضوع الندوة 
وقال إن هذه المحاضرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها  الجامعة  برعاية رئيس الجامعة  والتي بدأت بإنشاء أول مركز متخصص على مستوى الجامعات المصرية في مجال التحول الأخضر لدعم المشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالتزامن مع  استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمتغيرات المناخية "  COP 27 "  والتي من المقرر عقدها في الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر القادم بشرم الشيخ .

واضاف ان التغيرات المناخية  ليست بالقضايا المحلية ولكن هي قضايا تهم الراي العام العالمي  لذا لابد على أبنائنا الطلاب معرفة ما معنى التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على المجتمع لادراك مدى أهمية هذا الأمر الهام ومدى خطورته

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