عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من لعبة كتم الأنفاس للأطفال..وقرارات مهمة بشأن رغيف العيش|أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

بسبب لعبة كتم الأنفاس.. استشاري نفسي يحذر من مخاطر كبيرة يتعرض لها الأطفال.. فيديو
أكد الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي للأطفال، أن لعبة كتم الانفاس بها خطورة عالية جدا، مشيرا إلى أنها تؤثر على وظائف الكلى.


طبيخ في المدرسة.. شيري عادل عن حبها للأكل: أنا اتوترت أوي.. فيديو
روت الفنانة شيري عادل، تفاصيل حدثت معها في سلوفينيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بسبب حبها لتناول الطعام.


سك العملات: طرح الـ2 جنيه المعدنية قريبا.. فيديو
أكد المهندس عبد الباسط أمين مدير إدارة سك العملات،أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه قريبا.


رسالة تحذيرية .. شعبة المخابز توضح قرارات مهمة بشأن رغيف العيش
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن قرار وزارة التموين بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو كان صائبًا، وجاء في التوقيت المناسب.


ترقب شديد.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال | فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن  هناك انخفاضًا شديدًا في إصابات كورونا في الوقت الحالي، والإصابات الموجودة أعراضها بسيطة في أغلب الأحوال، مضيفًا أن هناك ما يسمى بالفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا الموسيمية التي تزيد في فصل الشتاء، بسبب الخروج من الأجواء الدافئة إلى الباردة، مما يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات.


بعد غياب 20 عامًا| عزة بهاء: البيت خدني من التمثيل.. فيديو
كشفت الفنانة عزة بهاء، تفاصيل عدم ظهورها على الشاشة، فى أى أعمال فنية أو درامية.


مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. فيديو
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية تعمل ليل نهار من أجل مصر، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يصارح الشعب المصري، ولا بد من الشعب عدم الإستماع الحملات الممنهجة لضرب استقرار مصر.

 

السن المناسبة لزواج المرأة؟.. أحمد كريمة يحسم الأمر.. فيديو
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العقود في الشريعة الإسلامية مثل الزواج، تبنى على ركن الأهلية المعتبرة شرعا، وهي الرشد والاختيار .

 

قطعلي ودني.. آية ضحية زواج مبكر تنهار على الهواء: كان عندي 14 سنة
كشفت آية تفاصيل رحلتها مع الزواج في سن مبكرة، قائلة :" أول زواج لي كان عندي 14 سنة عندنا في البلد بيجوزوا البنت في سن 13 سنة ".

 

كتم الأنفاس مصطفى بكري مصر الخبز التموين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

ظهور نادر لـ محمد صلاح وشقيقته في شوارع إنجلترا... شاهد

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

ترشيحاتنا

أوكرانيا .. زيلينسكي يعلن عن هجوم روسي جديد في خيرسون

المنتخب الأولمبي يطير إلى ايسواتينى.. وبركات يترأس البعثة

فاروق جويدة: لابد من إنتاج فيلم عالمي يحكي قصص الانتصار بأكتوبر

لتحقيق مشاهدات .. شاب يقفز فى البحر من كوبرى ستانلى

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

هل يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ