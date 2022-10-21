تحذير من لعبة كتم الأنفاس للأطفال..وقرارات مهمة بشأن رغيف العيش|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

بسبب لعبة كتم الأنفاس.. استشاري نفسي يحذر من مخاطر كبيرة يتعرض لها الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي للأطفال، أن لعبة كتم الانفاس بها خطورة عالية جدا، مشيرا إلى أنها تؤثر على وظائف الكلى.



طبيخ في المدرسة.. شيري عادل عن حبها للأكل: أنا اتوترت أوي.. فيديو

روت الفنانة شيري عادل، تفاصيل حدثت معها في سلوفينيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بسبب حبها لتناول الطعام.



سك العملات: طرح الـ2 جنيه المعدنية قريبا.. فيديو

أكد المهندس عبد الباسط أمين مدير إدارة سك العملات،أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه قريبا.



رسالة تحذيرية .. شعبة المخابز توضح قرارات مهمة بشأن رغيف العيش

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن قرار وزارة التموين بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو كان صائبًا، وجاء في التوقيت المناسب.



ترقب شديد.. مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال | فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك انخفاضًا شديدًا في إصابات كورونا في الوقت الحالي، والإصابات الموجودة أعراضها بسيطة في أغلب الأحوال، مضيفًا أن هناك ما يسمى بالفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا الموسيمية التي تزيد في فصل الشتاء، بسبب الخروج من الأجواء الدافئة إلى الباردة، مما يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات.



بعد غياب 20 عامًا| عزة بهاء: البيت خدني من التمثيل.. فيديو

كشفت الفنانة عزة بهاء، تفاصيل عدم ظهورها على الشاشة، فى أى أعمال فنية أو درامية.



مصطفى بكري: الإخوان يستغلون الأزمات العالمية لتأجيج الأوضاع في الداخل.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية تعمل ليل نهار من أجل مصر، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يصارح الشعب المصري، ولا بد من الشعب عدم الإستماع الحملات الممنهجة لضرب استقرار مصر.

السن المناسبة لزواج المرأة؟.. أحمد كريمة يحسم الأمر.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العقود في الشريعة الإسلامية مثل الزواج، تبنى على ركن الأهلية المعتبرة شرعا، وهي الرشد والاختيار .

قطعلي ودني.. آية ضحية زواج مبكر تنهار على الهواء: كان عندي 14 سنة

كشفت آية تفاصيل رحلتها مع الزواج في سن مبكرة، قائلة :" أول زواج لي كان عندي 14 سنة عندنا في البلد بيجوزوا البنت في سن 13 سنة ".