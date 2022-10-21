حادث نادر .. زرافة تهاجم زوار في جنوب إفريقيا

حادث نادر

معروف عن الزرافة أنها ليست من الحيوانات المفترسة أو ذات الميول العدوانية ضد البشر، بل على العكس فهي من الحيوانات الودودة، و لكن خرجت زرافة في جنوب إفريقيا عن القاعدة و هاجمت سيدة و طفلتها أثناء زيارتهما لحديقة حيوان.

وفقا لما نشرته “فرانس برس” ، فإن سيدة من جنوب إفريقيا بالغة من العمر 25 عاما، و طفلتها الرضيعة تعرضتا للهجوم من زرافة في حديقة حيوان في منطقة هلوهلوي، في جنوب إفريقيا أدت إلى وفاة الرضيعة .



و بحسب ما نشرته وسائل الإعلام في إفريقيا، أن تلك الحادثة تعتبر نادرة للغاية، وو غي رمتوقعة، فإن الزرافة ليست من الحيوانات الشرسة و التي تهاجم الزوار ففي أغلب الأحيان تقترب من الزوار حتى يقوموا بإطعامها .



أوضحت وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا أن الزرافة إقتربت من السيدة و إبنتها البالغة من العمر 16 شهرا،حينما كانت الأم تقوم بإطعام الزرافة فوجئت برد فعل عنيف منها فقد قامت بمهاجمتها هي و طفلتها و دهستهم .

جدير بالذكر ان التحقيقات أشارت إلى أنه تم نقل السيدة و الطفلة إلى مستشفى قريبة من حديقة الحيوان، و لكن توفت الطفلة بسبب الضربة القوية التي تلقتها، أما الأم أصيبت بغيبوبة و لم تعلم بوفاة إبنتها .

