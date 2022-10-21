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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتحقيق مشاهدات .. شاب يقفز فى البحر من كوبرى ستانلى

كوبرى ستانلى
كوبرى ستانلى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالقفز "بمياه البحر" من أعلى كوبرى ستانلى الكائن بدائرة القسم وقيام آخر بتصويره .

بالانتقال والفحص تبين قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) بالقفز بمياه البحر من أعلى الكوبرى المشار إليها ، وتمكنت القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة محل الواقعة من ضبطه عقب خروجه من المياه ، وبسؤاله قرر قيامه بالإتفاق مع (شخص آخر ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) على تصوير مقطع فيديو له أثناء قيامه بالقفز لنشره على تطبيق"تيك توك" لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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