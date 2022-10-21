عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيئة المحلفين تبريء كيفن سبيسي في قضية التحرش الجنسي

كيفن سبيسي
كيفن سبيسي

أقرت هيئة المحلفين منذ قليل أن الممثل كيفن سبيسي بريء من تهمة التحرش الجنسي بالممثل أنتوني راب حينما كان في سن صغيرة، خاصة في الواقعة التي يزعم الأخير أنها وقعت عام 1986.

 

بعد محاكمة استمرت عدة أيام واعترافات كيفن سبيسي بأنه لا يتذكر ما حدث لكن ليس من طباعه إجبار أحد على أي فعل خاص، وتداول هيئة المحلفين لمدة ساعة جاء الحكم.

 

خلصت المحكمة إلى أن كيفن سبيسي لم يتحرش جنسيا بأنتوني راب، وعبرت محاميته عن امتنانها البالغ لهيئة المحلفين لرؤيتها حقيقة الإدعاءات الكاذبة.

 

لم يتحدث كيفن سبيسي إلى الصحفيين أثناء مغادرته لقاعة المحكمة، وقبل بدء المحاكمة رفض القاضي مزاعم أنتوني راب بتعمد الممثل الشهير التحرش به لعدم التأثير على هيئة المحلفين. 

 

ويرى محللون قانونيون أن فوز كيفن سبيسي بمثابة خطوة إيجابية في مشواره الذي تضرر كثيرا بسبب الإدعاءات التي تكاثرت ضده باعتدائه جنسيا على رجال والتحرش بهم ضمن توابع حملة "أنا أيضا". 

 

txt

استجواب لعدة ساعات.. ملخص شهادة كيفن سبيسي أمام المحكمة في اتهامه بالتحرش

txt

المحكمة تجبر كيفن سبيسي لدفع 31 مليون دولار لشركة إنتاج مسلسل House of Cards

 

وجهت إلى كيفن سبيسي أربعة تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاث رجال، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأكد في كل تصريحاته واعترافاته على أنه غير مذنب.

 

قدم أنتوني راب وغيره محاضر تتهم كيفن سبيسي الحائز على الأوسكار مرتين وفقد وظيفته في مسلسل  House of Cards، وتضررت مسيرته الفنية بشكل كبير إثر ذلك. 

 

تذكر كيفن سبيسي عددا من الأحداث التي تحدث عنها المدعون ضده، وأن بعضها كان مرحا وبالموافقة المتبادلة بينه وبين رجال آخرين، في وقت لم يعترف فيه بمثليته الجنسية إلى العلن. 

 

كيفن سبيسي التحرش الجنسي الاعتداء الجنسي براءة كيفن سبيسي هيئة المحلفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

ظهور نادر لـ محمد صلاح وشقيقته في شوارع إنجلترا... شاهد

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

ترشيحاتنا

مجلس أبو ظبي: هناك مفاجآت للجماهير والتذاكر قاربت على الانتهاء بمباراة السوبر المصري

أوكرانيا .. زيلينسكي يعلن عن هجوم روسي جديد في خيرسون

المنتخب الأولمبي يطير إلى ايسواتينى.. وبركات يترأس البعثة

فاروق جويدة: لابد من إنتاج فيلم عالمي يحكي قصص الانتصار بأكتوبر

لتحقيق مشاهدات .. شاب يقفز فى البحر من كوبرى ستانلى

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ