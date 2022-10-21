أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر زيرو موديل 2022 .. بفارق كبير تراجع أسعار الأوفر برايس لـ شيري تيجو 7 برو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهد شهر سبتمبر الماضي، زيادة جنونية في أسعار الأوفر برايس التي وصلت إلى 150 ألف جنيه، ولكن تراجعت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر لتتراوح بين 90 و 110 الف جنيه، ويشهد منتصف الشهر الجاري تراجع ثاني لقيمة الاوفر برايس لتصبح بين 80 و 90 الف جنيه، اي بنسبة فارق يصل لـ 60 الف جنيه.

تستعد بنتلي لاستبدال محركها الأسطوري W12 بنظام هجين أكثر قوة، حيث ألمح ماتياس رابي رئيس قسم الهندسة في الشركة إلى أنه من المحتمل أن يعتمد على محرك V8، ويأتي ذلك في ظل خطط وجهود العلامة التجارية البريطانية لتوسيع أتناجها من السيارات الصديقة للبيئة والتخلي عن محركات الاحتراق مستقبلاً.

تقدم السيارة شيري اريزو 5 داخل مباردة الاحلال عبر فئتين من التجهيزات، حيث تعد واحدة من ابرز الاصدرات المقدمة من فئة السيدان، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة بنسبة تتراوح بين 33 الف جنيه وحتى 38 الف جنيه.

شهدت اسعار السيارة شيفروليه اوبترا ثبات في قيمة الاوفر برايس عن شهر سبتمبر واكتوبر بقيمة تتراوح بين 90 و 100 الف جنيه، بينما تراجعت تلك القيمة بشكل ملحوظ في منتصف اكتوبر الجاري، لتقدر بـ 45 الف جنيه وحتى 50 الف جنيه، اي بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا.

تمتلك سيارات الكروس أوفر الرياضية شعبية كبيرة داخل السوق المصري وذلك بفضل ارتفاعها عن الأرض مما يجعلها أفضل في التعامل مع المطبات والطرق الوعرة، بالإضافة لإتساع مقصورتها وتوفيرها لتجربة قيادة مريحة.

تقدم مبادرة إحلال السيارات باقة متنوعة من الاصدارات المميزة، ومنها السيارة الشهيرة من عائلة السيدان نيسان صني موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 32.650 الف جنيه وحتى 37.650 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة

شهدت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" عدة قفزات سعرية متلاحقة، أدت لارتفاع سعرها بشكل مضاعف خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لفرض قيمة إضافية غير رسمية "الأوفر برايس".

شهدت أسعار السيارة هوندا أكورد موديل 2022 قفزة هائلة في أسعارها الرسمية بقيمة 270 ألف جنيه، وتقدم السيارة في السوق المصري من خلال فئتين، وتتميز بتصميمها الشبابي وتجهيزاتها القوية.

يبحث العديد من المصريين المقيمين في الخارج وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على سيارات مناسبة لشرائها من هناك والعودة بها الى مصر، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك المستحقة مقابل عدة شروط.

يضم السوق المصري العديد من الطرازات المختلفة، سواء من فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تنوع العلامات التجارية مثل اطلالة الصانع الكوري الجنوبي والياباني.