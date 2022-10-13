تبدأ من 20 ألف دولار.. شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2024 بتقنيات أعلى

كشفت شركة "جنرال موتورز" عن شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2024 وهي تنتمي لسيارات الكروس أوفر، ومع الموديل الجديد حيث تم إعادة تصميمها بالكامل وإدخال العديد من الإصلاحات عليها.

وسيُطرح طراز شيفروليه تراكس 2024 للبيع في سوق الولايات المتحدة بدءًا من ربيع عام 2023، بأسعار تبدأ من 21495 دولارًا أمريكيًا ، وتشمل رسوم الوجهة البالغة 1095 دولارًا أمريكيًا.

وتتبنى شيفروليه تراكس موديل 2024 بعض اللمحات من تصميم شيفروليه بليزر الحالية، من أبرز أوجه التشابه بين الطرازين الأضواء الموجودة على حافة غطاء المحرك والفتحة شبه المنحرفة الكبيرة في الشفة السفلية الأمامية، ومع ذلك ، يحتوي هذا الطراز على مصابيح أمامية منفصلة تضع المصابيح الرئيسية في جوانب الزوايا، تبدو عليها النحافة مع سحبة إلى أعلى واضحة تعطيها شخصية خاصة بها.

وتقدم شيفروليه تراكس الجديدة في خمسة فئات تجهيز وهما: LS ، 1RS ، LT ، 2RS ، و Activ. تتميز فئات RS بشبكة تهوية أمامية معاد تصميمها وتشطيبات مختلفة، بينما تحصل Activ على تشطيبات نهائية من التيتانيوم والكروم مع لوحة انزلاقية خلفية.

وتعيد شيفروليه من خلال طرازها الجديد تموضع تراكس داخل محفظة طرازاتها، بوضع Trax الجديدة للعملاء الراغبين في "العملية التي تتميز بها السيارات المدمجة ومزايا سيارات الـ SUV".

وتشترك في المكونات مع شيفروليه تريل بليزر الحالية ولكنها أكبر قليلا، حيث تبلغ قاعدة عجلات Trax الآن 106.3 بوصة (2.7 متر) مقابل 103.9 بوصة (2.66 متر) لسيارة تريل بليزر. الطول الإجمالي لتراكس الجديدة 178.6 بوصة (4.54 متر) مقارنة بـ 173.5 بوصة (4.41 متر) لتريل بليزر.

تبدأ شيفروليه تراكس 2024 من سعر 21,495 ألف دولار مع الفئة الأساسية LX ثم ترتفع لتصل إلى أعلى مستوى تجهيز وهو Activ الذي يصل ثمنه إلى 24,995 ألف دولار.

تأتي تراكس 2024 حصريًا بمحرك 3 أسطوانات سعة 1.2 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 137 حصانًا (102 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 162 رطلاً (220 نيوتن متر)، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات يرسل الطاقة للعجلات الأمامية. الدفع الكلي غير متوفر.

وبالمقارنة ، فإن تراكس الحالية لديها محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 155 حصان (115 كيلوواط) و 177 رطل قدم (239 نيوتن متر). على الرغم من أن السيارة الجديدة تأتي بقوة حصانية أقل وعزم دوران أضعف، تقول شيفروليه إن تراكس 2024 يمكن أن تتسارع من نقطة الثبات وحتى 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في غضون 8.6 ثانية ، وهو أسرع بحوالي ثانية من الطراز الحالي، الاقتصاد في استهلاك الوقود تم تحسينه، وتقول الشركة إن هذه التحسينات ترجع إلى استخدام مواد أفضل.

بالانتقال إلى المقصورة الداخلية، تلقت تراكس 2024 عدة تغييرات وتحسينات والكثير من التقنيات الجديدة التي أصبحت قياسية. تحتوي فئات LS و 1RS على شاشة معلومات وترفيه مائلة مقاس 8.0 بوصات. بينما تحتوي كل من فئات LT و 2RS و Activ على شاشة معلومات وترفيه مقاس 11 بوصة. تأتي فئات التجهيز الأعلى أيضًا مع ميزات مثل المقاعد المدفأة ، والتشغيل عن بعد ، والشحن اللاسلكي للهاتف ، والتحكم التلقائي في المناخ.

تشتمل مجموعة أنظمة مساعدة السائق ومعدات الأمن والسلامة القياسية على الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ ، والفرملة الأمامية للمشاة ، ونظام الحفاظ على المسار ، والتنبيه من الاصطدام الأمامي ، والضوء العالي التلقائي ، ومؤشر المسافة التالية. تشمل الترقيات الاختيارية نظام تثبيت السرعة التكيفي ، وتنبيه تغيير المسار مع مراقبة المنطقة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية ، ومساعدة الركن الخلفي.