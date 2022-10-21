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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان في مهمة تعزيز الصدارة أمام أجاكسيو

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره أجاكسيو، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب فرانسوا كوتي، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة ثنائي الهجوم الفتاك ليونيل ميسي وكليان مبابي، تحقيق الفوز على أجاكسيو في مباراة اليوم، لتأمين صدارة ترتيب الدوري.

 

ويفقد باريس سان جيرمن في مباراة اليوم، خدمات نيمار دا سيلفا وسيرجيو راموس، بسبب الإيقاف.

 

وخاض فريق باريس سان جيرمان 11 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، فاز في 9 مباريات وتعادل في مواجهتين، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق أجاكسيو بقيادة نجمه الجزائر يوسف بلايلي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان، للهروب من منطقة الهبوط.

 

ولعب أجاكسيو 11 في مباراة أيضا في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، فاز في مباراتين فقط وتعادل في مثلهما، وخسر 7 مواجهات.

ترتيب باريس سان جيرمان وأجاكسيو:

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن لوريان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أجاكسيو في المركز الـ 18 بـ 8 نقاط.

باريس سان جيرمان أجاكسيو الدوري الفرنسي ميسي مبابي نيمار راموس

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