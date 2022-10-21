تعليم الشرقية تحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات المدارس

ترأس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومحمد رمضان وكيل المديرية اجتماعا مع مديري وأعضاء الإدارات النوعية بالمديرية للتعليم الابتدائي المركزي والإعدادي المركزي والثانوي المركزي لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية ومناقشة عدد من النقاط للجوانب الإيجابية ووضع البرامج العلاجية للجوانب السلبية والحلول المناسبة.

شدد وكيل أول الوزارة علي متابعة العملية التعليمية في المدارس من قبل كافة أفراد المنظومة، ليس بهدف التفتيش وتصيد الأخطاء ولكن بهدف التوجيه والإرشاد ومتابعة تنفيذ يوم دراسي يمارس فيه الأنشطة التربوية خلال اليوم الدراسي وتوزيع الطلاب علي الأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي في ضوء إمكانيات كل مدرسة مطالبا الجميع بالعمل علي عودة المدرسة لدورها الحقيقي ودمج التكنولوجيا في التعليم من خلال الاهتمام بمشاهدة القنوات التعليمية ومتابعة المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والدخول لبنك المعرفة ليكتسب الطلاب المهارات والمعارف المتنوعة وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور الي المدرسة وعدم الغياب مؤكدا ان القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين علميا ورياضيا وتقديم كافة الدعم والرعاية لهم ووضع برامج لتنمية مواهبهم.

وكلف محمد رمضان وكيل المديرية بضرورة التخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية و العمل بروح الفريق لحسن انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي ومتابعة سد العجز وغير مسموح بحصة بدون معلم وبدون قياسي لنواتج التعلم بصورة مستمرة علي أقل المستويات قبل الأعلى ومراجعة الشرح والتطبيق لحين الوصول للمستوي المطلوب سرعة توفير سبورة ذكية أو شاشة أو بورجكتر بكل مدرسة ابتدائية واعدادية حسب الإمكانيات المتاحة وتجهيز القاعات المتعددة الأغراض لعرض محتوى قناة مدرستنا بعد إحضار المحتوى علي فلاشة وذلك لدمج التكنولوجيا بالتعليم تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

ووجه "رمضان" بمطالبة الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب ورفع تقرير بمستوي الطلاب بالإضافة إلي متابعة تنفيذ خطة المنهج المقرر وتكريم المعلمين المميزين بالمدرسة والعمل علي استخدام السبورات الذكية باستمرار ومتابعة صيانتها.

وشدد وكيل المديرية بوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة ومتابعة تفعيل دور الإشراف اليومي داخل المدرسة سواء لفناء المدرسة أو الأدوار أو الأجنحة أو الأقسام والسيطرة على الطلاب خاصة في أوقات مغادرة الفصول أو الدخول إليها و عند الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة صيانه مبني المدرسة و الفحص الدوري لجميع النوافذ والتأكد من صلاحيتها ومراجعة سلامة زجاج النوافذ واستبدال التالف بالواح فايبر وفي حالة اكتشاف أي ملاحظة رفع مذكرة عاجلة لمدير الإدارة لاتخاذ الازم نحو إخطار مسئول المباني بالمديرية ومسئول هيئة الأبنية التعليمية والمتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار وكذلك غلق الأبواب المؤدية للأسطح لعدم تعرض الطلاب للخطر والتزام مدير المدرسة أو ما ينوب عنه ومسئول أمن المدرسة و الإشراف اليومي بعدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة.

كما شدد وكيل أول الوزارة علي حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات بالمدارس و التزام مدارس التعليم الخاص باللوائح والقوانين والرسوم المقررة والكثافة المقررة وتخصيص جزء من اليوم لمقابلة أولياء الأمور وحل مشاكلهم .

كما أكد وكيل أول الوزارة أنه غير مصرح لأي شخص بالإدلاء بأي بيانات أو تصريحات أو الإفصاح عن ما لديه من معلومات تخص العمل لأى جهة خارجية أو التحدث في وسائل الإعلام أو أماكن أخرى إلا إذا كان معه إذن رسمي من إدارة العلاقات العامة وإعلام وإدارة الامن بالمديرية وعدم التصريح بدخول اي جهه خارجية لزيارة المدارس دون الرجوع إلي إدارة الأمن بالمديرية والتأكد من وجود تصريح رسمي بالدخول.

في ختام الاجتماع حث وكيل أول الوزارة الجميع علي مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب وإعداد تقارير بالجوانب الإيجابية والجوانب السلبية علي مستوي جميع المراحل الإبتدائي والإعدادي والثانوي.

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