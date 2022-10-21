ندوة في مركز شباب مشتهر بالقليوبية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

نظم مركز شباب مشتهر بطوخ ندوة ثقافية احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر وذلك بحضور أحمد حسنى المشرف علي النشاط الثقافي بالمركز ، ومديرة إدارة تنمية النشء وحاضر فيها مى فوزى مدرس التاريخ.

وشارك فى الندوة التى تناولت الحديث عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ١٢٠ من شباب الطلائع بمركز الشباب.



من ناحية أخرى نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة برنامج " مشروعات الطاقة المتجددة ومساهمتها في حل مشكلة سد النهضة" وذلك بمركز شباب أسنيت التابع لإدارة كفر شكر.



حاور اللقاء الدكتور فهمي صلاح فهمي أستاذ مساعد قسم الهندسة المدنية وتحدث عن مشروعات الطاقة المتجددة ومساهمتها في حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن وسط هذا النزاع السياسي، تقترح دراسة جديدة مسارًا توافقيًّا حول أزمة سد النهضة، والذي من المتوقع له أن يصبح أكبر السدود الكهرومائية في إفريقيا، من خلال التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة بين الأطراف الثلاثة المنخرطين في الأزمة: مصر، والسودان، وإثيوبيا ، ومن ثم فإن نشر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، أصبح بمنزلة مكمل للطاقة الكهرومائية المتوقع إنتاجها من سد النهضة يمكن أن يحل الأزمة.



من جانبه قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فى وقت سابق أن جميع الأنشطة التى تقدم للشباب والنشء عن طريق الندوات والمسابقات فى الإدارات الفنية جميعها تهدف إلى تنمية قدراتهم وخبرتهم ، فى التصدى للحياة بتوسيع مدارك التفكير الإبداعي ، حتى يكونوا متميزين كلا فى مجاله".

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