عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة النهضة: حفلة المقابر مش أول مرة وهناك من ينفث النار

حفل النهضة ببني سويف
حفل النهضة ببني سويف

علق الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببني سويف حول ما أثير مؤخرا حول تنظيم الجامعة حفلا غنائيا على أرضها  بمناسبة تخريج دفعة جديدة . 


أن الجامعة ومنذ نشأتها من 18 عاما وهي تقيم مثل تلك الحفلات  للخريجين  كمشاركة مجتمعية .
وأضاف في تصريحه الخاص "لصدي البلد" أن الجامعة ومنذ نشأتها وهي مقامة على تلك الأرض التي كانت مقابر سابقة وليس هناك جديد  مشيرا إلى أنه يرى أن هناك حملة شرسة هذه الأيام، ويرى أن بعض الناس تنفث في النار علي الجامعة؛ مؤكدا أن مثل هذه الحفلات لا تتم إلا بموافقات أمنية من جميع الجهات المختصة  لتأمين الحفل والمطربين . 


وأوضح أن حفل التخرج لو أقيم بالقاهرة قد يكلف الخريج ما يزيد علي 1500 جنيه؛ لذلك تقيم الجامعة هذا الحفل كل عام علي أرضها مجانا للطلاب الخريجين وطلاب الجامعة وأسرهم دون مقابل.

استقبال 74 ألف حالة طوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف خلال العام الجاري

جامعة بني سويف تصدر دليل القرارات الرابع في إطار تطبيق أدوات الحوكمة

وأختتم  الملاحي ، إن جامعة النهضة  خاصة وجامعة بنى سويف وأغلب الجامعات المصرية  عموما عليها أن تكون جزء من البناء الذى يقوده الرئيس لبناء مصر الحديثة وترميم آثار الماضى، مؤكدا أنه  ما كان لجامعة النهضة أن تجد فرصة فى سبيل تحقيق ذلك إلا وسعت بكل قوة كما أنه بدون مسئول يعى دوره لم تكن للجامعة أن تفعل هذا  ، متابعا " ربنا كرمنا بالدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، حيث كان لديه رؤية ثاقبة حيث يستطيع أن ينتهز الفرصة الطيبة لصالح المحافظة ، وكان فى خط موازى أن  لدينا المهندس محمد الرشيدى لديه تفهم لدوره المجتمعى ودور الجامعة المجتمعى فى بناء الإنسان والمجتمع  وهذا نادر  لدى رجال الأعمال ولولا الوجهات لما كان لجامعة النهضة أن تستطيع أن تدخل فى تطوير بنى سويف سواء المجالات الطبية أو مختلف القطاعات ، موضحا أن الجامعة قدمت خدمات مجتمعية بقيمة 35 مليون جنيه فى مناحى كثيرة ومختلفة 


كانت جامعة النهضة قد نظمت حفلا غنائيا أحياه  الفنان أحمد سعد، والذي ،اشعل  الحفل بمجموعة مميزة من أغانيه، وخاصة أغنيته الجديدة “إيه اليوم الحلو ده“، وتجاوب معه جمهوره للغاية بالحفل، واستكملوا معه أغانيه
 

 

محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف النهضة الدكتور حسام الملاحي جامعة النهضة رئيس جامعة النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

إلحق اشتري الشبكة| انخفاض في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

موضوعات متعلقة

لكفاحها.. رئيس جامعة بني سويف يكافئ سيدة التحقت بكلية التجارة مع ابنتهار

ترشيحاتنا

مخدرات بـ 420 ألف جنيه.. سقوط زعيم تشكيل عصابي في الدقهلية

القبض على 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

وزير الأوقاف: الإسلام حدد 5 ركائز لبناء الشخصية القوية المستقيمة

رئيس جامعة النهضة: حفلة المقابر مش أول مرة وهناك من ينفث النار

مباحث القاهرة: ضبط مقاول هارب من أحكام قضائية ومطالب بـ 20 مليون جنيه

تبدأ من 500 جنيه.. خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

في عيد زواجهما .. 5 صور رومانسية جمعت بين ضرة بوسي و هشام ربيع

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

فيديو

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ