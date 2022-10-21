رئيس جامعة النهضة: حفلة المقابر مش أول مرة وهناك من ينفث النار

علق الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببني سويف حول ما أثير مؤخرا حول تنظيم الجامعة حفلا غنائيا على أرضها بمناسبة تخريج دفعة جديدة .



أن الجامعة ومنذ نشأتها من 18 عاما وهي تقيم مثل تلك الحفلات للخريجين كمشاركة مجتمعية .

وأضاف في تصريحه الخاص "لصدي البلد" أن الجامعة ومنذ نشأتها وهي مقامة على تلك الأرض التي كانت مقابر سابقة وليس هناك جديد مشيرا إلى أنه يرى أن هناك حملة شرسة هذه الأيام، ويرى أن بعض الناس تنفث في النار علي الجامعة؛ مؤكدا أن مثل هذه الحفلات لا تتم إلا بموافقات أمنية من جميع الجهات المختصة لتأمين الحفل والمطربين .



وأوضح أن حفل التخرج لو أقيم بالقاهرة قد يكلف الخريج ما يزيد علي 1500 جنيه؛ لذلك تقيم الجامعة هذا الحفل كل عام علي أرضها مجانا للطلاب الخريجين وطلاب الجامعة وأسرهم دون مقابل.

وأختتم الملاحي ، إن جامعة النهضة خاصة وجامعة بنى سويف وأغلب الجامعات المصرية عموما عليها أن تكون جزء من البناء الذى يقوده الرئيس لبناء مصر الحديثة وترميم آثار الماضى، مؤكدا أنه ما كان لجامعة النهضة أن تجد فرصة فى سبيل تحقيق ذلك إلا وسعت بكل قوة كما أنه بدون مسئول يعى دوره لم تكن للجامعة أن تفعل هذا ، متابعا " ربنا كرمنا بالدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، حيث كان لديه رؤية ثاقبة حيث يستطيع أن ينتهز الفرصة الطيبة لصالح المحافظة ، وكان فى خط موازى أن لدينا المهندس محمد الرشيدى لديه تفهم لدوره المجتمعى ودور الجامعة المجتمعى فى بناء الإنسان والمجتمع وهذا نادر لدى رجال الأعمال ولولا الوجهات لما كان لجامعة النهضة أن تستطيع أن تدخل فى تطوير بنى سويف سواء المجالات الطبية أو مختلف القطاعات ، موضحا أن الجامعة قدمت خدمات مجتمعية بقيمة 35 مليون جنيه فى مناحى كثيرة ومختلفة



كانت جامعة النهضة قد نظمت حفلا غنائيا أحياه الفنان أحمد سعد، والذي ،اشعل الحفل بمجموعة مميزة من أغانيه، وخاصة أغنيته الجديدة “إيه اليوم الحلو ده“، وتجاوب معه جمهوره للغاية بالحفل، واستكملوا معه أغانيه

