عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 500 جنيه.. خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

شقق
شقق

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات تسجيل شقة فى الشهر العقاري، أو تسجيل متتلكاته مثل العقارات، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى يجب على الراغب فى تسجيل شقة فى الشهر العقاري اتباعها وأيضا تحضير الأوراق والمتسندات اللازمة للتسجيل.

المستندات المطلوبة لـ تسجيل شقة في الشهر العقاري

ويكفل القانون  حق المواطن فى تسجيل عقاره عبر مجموعة من الخطوات والتى تبدأ بتحضير الأوراق والمتسندات اللازمة لـ تسجيل شقة فى الشهر العقاري والتى تتضمن مايلي: 

txt

خطوة بخطوة .. كيف تسجل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري

txt

الشهر العقاري يحظر رعاية الأطفال بشرط واحد.. تعرف عليه

- يجب على الراغب فى تسجيل شقة فى الشهر العقاري القيام بتحضير مستندات تفيد الحيازة مع الشروط، بوجود كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ أو عقد عرفي، أو أي مستند رسمي آخر.

- كما يجب أن تتضمن مستندات تسجيل شقة فى الشهر العقاري إحضار مشروع محرر تم كتابته على نماذج الشهر العقاري.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي أي صورة بطاقة الوكيل مع التوكيل الصادر له.

- كما يلزم أن تشمل لأوراق المطلوبة بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات نظام “دبليو – جي – إس 84” العالمي أو ورقة لخريطة توضح العقار المراد تسجيله والبيانات الخاصة به؛ بمقياس رسم (1:2500) كحد أقصى.

- إحضار رخصة مباني العقار محل الطلب، إذا كان مقام اعتباراً من تاريخ 2 يونيو 1992 أو نموذج 10 المختص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو مستند يفيد بإقامة المبنى فى وقت سابق قبل التاريخ المشار إليه؛ مثل كشف العوائد أو إفادة الإنتفاع بالمرافق العامة.

خطوات تسجيل الشقق و الممتلكات فى الشهر العقاري

تتضمن خطوات تسجيل الشقق و الممتلكات فى الشهر العقاري مجموعة من النقاط والتى نسردها فيما يلي :- 

- يجب على المواطن الراغب فى تسجيل ممتلكاته فى الشهر العقاري التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها.

- كما يلزم على الراغب فى تسجيل ممتلكاته فى الشهر العقاري أن يقوم بتسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.

txt

مقترح برلماني لمنع توريث شقق الإيجار القديم بعد وفاة الأب.. تفاصيل

txt

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

- ومن بين خطوات تسجيل الممتلكات فى الشهر العقاري أن يتم تقديم أصول المستندات المطلوبة.

- كما يلزم على المواطن الراغب فى تسجيل عقاره فى الشهر العقاري أن يقدم بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

- سداد الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه حتى  3900 جنيه.

- بعد سداد الرسوم وتقديم الأورا ق المطلوبة يتم فحص الطلب خلال 30 يوما

- نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام

- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.

حالات يحق لها تسجيل العقارات بالشهر العقاري

وتشمل الحالات التى يحق لها تسجيل عقار أو شقة فى الشهر العقاري مايلي 

- يحق لكل من يملك عقد نهائي بملكية العقار، أن يسجله فى الشهر العقاري

- كما تتضمن الحالات التى يحق لها تسجيل ممتكلات فى الشهر العقاري من وضع يده على عقار لمدة 15 عامًا، مع وجود إيصال مُرفق يثبت حيازته له.

- كما يحق لمن يملك عقد عرفي ابتدائي، مر على حيازته 5 سنوات، مع وجود إيصال المرافق أو عنوانه فى البطاقة.

الشهر العقاري المستندات المطلوبة لـ تسجيل شقة خطوات تسجيل الشقق تسجيل العقارات بالشهر العقاري مستندات تسجيل شقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

إلحق اشتري الشبكة| انخفاض في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

موضوعات متعلقة

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في قضية رشوة شقق حدائق أكتوبر

سقوط عصابة سرقة الأجهزة الكهربائية من شقق روض الفرج

ترشيحاتنا

مخدرات بـ 420 ألف جنيه.. سقوط زعيم تشكيل عصابي في الدقهلية

القبض على 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الغربية

وزير الأوقاف: الإسلام حدد 5 ركائز لبناء الشخصية القوية المستقيمة

رئيس جامعة النهضة: حفلة المقابر مش أول مرة وهناك من ينفث النار

مباحث القاهرة: ضبط مقاول هارب من أحكام قضائية ومطالب بـ 20 مليون جنيه

تبدأ من 500 جنيه.. خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

في عيد زواجهما .. 5 صور رومانسية جمعت بين ضرة بوسي و هشام ربيع

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

فيديو

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ