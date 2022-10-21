تبدأ من 500 جنيه.. خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات تسجيل شقة فى الشهر العقاري، أو تسجيل متتلكاته مثل العقارات، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى يجب على الراغب فى تسجيل شقة فى الشهر العقاري اتباعها وأيضا تحضير الأوراق والمتسندات اللازمة للتسجيل.

المستندات المطلوبة لـ تسجيل شقة في الشهر العقاري

ويكفل القانون حق المواطن فى تسجيل عقاره عبر مجموعة من الخطوات والتى تبدأ بتحضير الأوراق والمتسندات اللازمة لـ تسجيل شقة فى الشهر العقاري والتى تتضمن مايلي:

- يجب على الراغب فى تسجيل شقة فى الشهر العقاري القيام بتحضير مستندات تفيد الحيازة مع الشروط، بوجود كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ أو عقد عرفي، أو أي مستند رسمي آخر.

- كما يجب أن تتضمن مستندات تسجيل شقة فى الشهر العقاري إحضار مشروع محرر تم كتابته على نماذج الشهر العقاري.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي أي صورة بطاقة الوكيل مع التوكيل الصادر له.

- كما يلزم أن تشمل لأوراق المطلوبة بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات نظام “دبليو – جي – إس 84” العالمي أو ورقة لخريطة توضح العقار المراد تسجيله والبيانات الخاصة به؛ بمقياس رسم (1:2500) كحد أقصى.

- إحضار رخصة مباني العقار محل الطلب، إذا كان مقام اعتباراً من تاريخ 2 يونيو 1992 أو نموذج 10 المختص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو مستند يفيد بإقامة المبنى فى وقت سابق قبل التاريخ المشار إليه؛ مثل كشف العوائد أو إفادة الإنتفاع بالمرافق العامة.

خطوات تسجيل الشقق و الممتلكات فى الشهر العقاري

تتضمن خطوات تسجيل الشقق و الممتلكات فى الشهر العقاري مجموعة من النقاط والتى نسردها فيما يلي :-

- يجب على المواطن الراغب فى تسجيل ممتلكاته فى الشهر العقاري التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها.

- كما يلزم على الراغب فى تسجيل ممتلكاته فى الشهر العقاري أن يقوم بتسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.

- ومن بين خطوات تسجيل الممتلكات فى الشهر العقاري أن يتم تقديم أصول المستندات المطلوبة.

- كما يلزم على المواطن الراغب فى تسجيل عقاره فى الشهر العقاري أن يقدم بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

- سداد الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه حتى 3900 جنيه.

- بعد سداد الرسوم وتقديم الأورا ق المطلوبة يتم فحص الطلب خلال 30 يوما

- نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام

- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.

حالات يحق لها تسجيل العقارات بالشهر العقاري

وتشمل الحالات التى يحق لها تسجيل عقار أو شقة فى الشهر العقاري مايلي

- يحق لكل من يملك عقد نهائي بملكية العقار، أن يسجله فى الشهر العقاري

- كما تتضمن الحالات التى يحق لها تسجيل ممتكلات فى الشهر العقاري من وضع يده على عقار لمدة 15 عامًا، مع وجود إيصال مُرفق يثبت حيازته له.

- كما يحق لمن يملك عقد عرفي ابتدائي، مر على حيازته 5 سنوات، مع وجود إيصال المرافق أو عنوانه فى البطاقة.