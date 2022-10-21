المغرب يهدد بمعاقبة جنوب إفريقيا بسبب البوليساريو| ما القصة

اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن تأكيد جنوب أفريقيا قبل يومين تأييدها لجبهة البوليساريو، المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، "لا يغير شيئا في الملف"، فضلا إن أنه "يسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين"، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وقال بوريطة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية إن "سلوك بريتوريا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية يسيء للعلاقات الثنائية وكل ما تم بناؤه، لا سيما في الجوانب الاقتصادية".

وأضاف "لا يمكن لمقاولة جنوب إفريقية أن تجني الأرباح بالمغرب وتقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به حكومتها".

يأتي ذلك يومين بعد استقبال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في بريتوريا، حيث أكد له دعم حكومته "الحازم" "للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية"، التي أعلنتها الجبهة من طرف واحد.

وقال رامابوزا خلال ذلك الاستقبال "نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

من جهته وصف بوريطة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب بالرباط، هذا الاستقبال بكونه "بهرجة وصخبا".

وأضاف "وضع خرقة أو سجادة حمراء لا يغير في الملف شيئا، بل يعبّر عن عدم القدرة على التأثير".

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية التي تسيطر المملكة على حوالي 80 في المئة من أراضيها، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها حلاّ وحيدا للنزاع.

غير أن البوليساريو، المدعومة من الجزائر، تطالب بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير مصيرها.