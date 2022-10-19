عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يعلن إطلاق صندوق استثماري لتعزيز الاقتصاد

المغرب يعلن إطلاق
المغرب يعلن إطلاق صندوق استثماري لتعزيز الاقتصاد

أطلق المغرب،  صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حسبما أعلن الديوان الملكي.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إنه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.

وذكر البيان أن الصندوق يهدف "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة.. بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".

وزير خارجية المغرب: السياسة السعودية بمجال الطاقة لا تخضع للمزايدات أو للضغوط

المغرب يدعم السعودية ويؤكد وقوفه مع قرار خفض إنتاج النفط

كما عين الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المغرب في فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الصندوق المغربي سيُرفد بـ45 مليار درهم - 4.1 مليار يورو - ثلثها مصدره ميزانية الدولة، والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

على جانب آخر، أعدت الحكومة مسودة ميزانية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في 2023، متوقعة بلوغ العجز المالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 2%.

وحسب بيانات البنك المركزي المغربي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8% هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، سيرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3%.

المغرب الاقتصاد المغربي صندوق استثماري الملك محمد السادس صندوق سيادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

موضوعات متعلقة

اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا مطلع 2023

وزير خارجية المغرب: السياسة السعودية بمجال الطاقة لا تخضع للمزايدات أو للضغوط

المغرب يدعم السعودية ويؤكد وقوفه مع قرار خفض إنتاج النفط

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلاً|الزمالك يفاوض بن شرقي.. وكولر غير مقتنع بنجم الأهلي.. وفيريرا يطلب ضم إنيستا

بالمواعيد .. أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

خدمات صدى البلد|إزاي تستخرج بطاقة تموين في 10 دقائق فقط.. اعرف حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار

مع قرب انطلاق كوب 27.. متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوي

بـ250 قذيفة مدفعية.. كوريا الشمالية توجه أقوى رسالة تحذير لجارتها الجنوبية

مفاجأة فيريرا.. التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام سموحة بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

انتبه جيدًا.. علامة تحذيرية تشير إلى تناولك الكثير من السكر

4 حيل لخسارة الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

التخسيس مش كفاية.. أسرع ريجيم لنحت الجسم في 30 يوما

فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ