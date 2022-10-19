المغرب يعلن إطلاق صندوق استثماري لتعزيز الاقتصاد

أطلق المغرب، صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي" في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حسبما أعلن الديوان الملكي.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إنه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.

وذكر البيان أن الصندوق يهدف "لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة.. بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".

كما عين الملك محمد السادس خلال جلسة مجلس الوزراء سفير المغرب في فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الصندوق المغربي سيُرفد بـ45 مليار درهم - 4.1 مليار يورو - ثلثها مصدره ميزانية الدولة، والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

على جانب آخر، أعدت الحكومة مسودة ميزانية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في 2023، متوقعة بلوغ العجز المالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 2%.

وحسب بيانات البنك المركزي المغربي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8% هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، سيرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3%.