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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سعودى.. إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى بطريق قنا الصحراوى

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام

أصيب 3 أشخاص، بينهم سعودى، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الشركة اليابانية بطريق قنا الصحراوى الغربى.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام الشركة اليابانية.

 

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بالانتقال والفحص تبين إصابة ٣ أشخاص بستقلون السيارة الملاكى، من بينهم شخص سعودى الجنسية.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

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