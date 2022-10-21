بينهم سعودى.. إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى بطريق قنا الصحراوى

أصيب 3 أشخاص، بينهم سعودى، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الشركة اليابانية بطريق قنا الصحراوى الغربى.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام الشركة اليابانية.
بالانتقال والفحص تبين إصابة ٣ أشخاص بستقلون السيارة الملاكى، من بينهم شخص سعودى الجنسية.
دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.