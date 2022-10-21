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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ضمن سلسلة لقاءات الحوار الوطني.. «التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن الدين العام

صدى البلد

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، ورشة عمل لمناقشة كل ما يتعلق بالدين العام، بمقر التنسيقية، وذلك في إطار سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل المتعلقة بالحوار الوطني. 

وتضمنت الورشة عدة محاور رئيسية من بينها السياسة المالية للدولة ومؤشرات موقف الدين العام، وكيفية خفض الدين العام المحلي والخارجي، بالإضافة إلى دراسة كيفية زيادة الفائض الأولي للموازنة العامة وتخفيض العجز العام.

أدار الورشة كل من النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة كل من أعضاء التنسيقية: أحمد دريع، محمد أمين، مؤمن سليم، شريف الرفاعي، عماد رؤوف، محمود مدحت، مصطفى أبوزيد، إبراهيم رمضان، مدحت علم الدين، وجهاد عثمان، أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلى الدكتور كرم سالم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. 

وخرجت الورشة بعدة توصيات أبرزها النظر في السياسات الخاصة بالاستثمار وتحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية لتتضمن المهن الحرة وغير التجارية، وهيكلة الديون الخارجية بالتعاون مع نادي باريس، وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية وبحث أسباب خسائر بعض هذه الهيئات، وتهيئة البنية التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسراع في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وسرعة التحول لبرامج الموازنة والأداء. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تكنولوجيا المعلومات المشروعات الصغيرة الدين العام السياسة المالية للدولة موقف الدين العام

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