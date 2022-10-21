مصرع طفل في حادث بأسيوط

لقى طفل مصرعه في تصادم تروسيكل وتوك توك بطريق الصحارة بمركز ديروط في أسيوط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الاهالي بتصادم تروسيكل وتوك توك بدون لوحات بطريق الصحاره ووجود حالة وفاة.



على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " محمد. ق. م" 15 عاماً، قائد التروسيكل، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.