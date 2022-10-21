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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جناح هيئة الكتاب بفرانكفورت يبرز دور “الثقافة المصرية” في صناعة النشر

جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب بفرانكفورت

أقامت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، استقبال للناشرين من مختلف دول العالم بجناح الهيئة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الحالية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وكان في مقدمة الحضور القنصل المصري في فرانكفورت السفير خالد طه، ونائب رئيس معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كلاوديا كايسر، والملحق الدبلوماسي بالقنصلية المصرية صمويل تكلا، ورئيس اتحاد الناشرين العرب الأستاذ محمد رشاد، وعدد كبير من الناشرين.

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بدأ الاستقبال بالترحيب بالحضور والتعريف بدور وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مجال صناعة النشر على المستوى المحلي والدولي، والترويج لأهم الإصدارات، وكذلك برنامج الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وتشارك الهيئة هذا العام بكتالوج يضم خمسين عنوانًا تقدمها الهيئة للترجمة إلى اللغات الأخرى.

كما تطرق الحديث إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومكانته التي يحتلها على إقليميًا ودوليًا.
وقدمت المهندسة هبة الخولي ممثل شركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية، شرح مفصل للمنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي انطلقت للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، وكانت مصر سباقة في إطلاق أول معرض افتراضي عالميًا. كما تناولت التطورات التي ستصحب الدورة القادمة من المعرض.

أيضًا تم الترويج للبرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور لجنة البرنامج المهني للمعرض، والذي انطلقت النسخة الأولى منه العام الماضي. وهو البرنامج الذي يضع معرض القاهرة الدولي للكتاب على خارطة معارض صناعة النشر عالميًا.

مصر وزارة الثقافة هيئة الكتاب جائحة كورونا وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب اتحاد الناشرين معرض القاهرة الدولي للكتاب صناعة النشر

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