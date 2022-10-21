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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات سلاح ناري.. صور

ضبط راكب بحوزته أسلحة
ضبط راكب بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات لسلاح ناري

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات نارية ومنظار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

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أسلحة بيضاء 

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما اسفر عن ضبط ٢ خنجر وسيف ذي نصل حاد وطلقتين لسلاح ناري عيار ٩ مل و نظارة ميدان أفاد تقرير الرائد محمد قنصوة من إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها ويلزم لدخول نظارة الميدان تصريح من الأمن العام.

إحالة راكب يحمل أسلحة بيضاء للنيابة 

أمر حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٣ لسنه ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة. 

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جمارك مطار القاهرة الدولي الإجراءات الجمركية رحلة الخطوط المصرية فرانكفورت مأمور الجمرك ادارة الحماية المدنية مطار القاهرة الدولي

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