رئيس حزب الريادة: توقيت المؤتمر الاقتصادي مهم ومقومات نجاحه متوفرة.. فيديو

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أراد أن يدعو المتخصصين من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، جاءت في وقت مناسب ومهم بالتزامن مع أزمة عالمية؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الأزمة الثانية التي يواجهها العالم بعد أزمة جائحة كورونا".

وأشار كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، : "المؤتمر الاقتصادي يمثل رؤية سريعة مستقبلية لتلافي الأزمة والسلبيات التي تواجه الاقتصاد المصري".

وأوضح: "المؤتمر بمثابة دعم للصناعة والمصنعين والمسثمرين"، مؤكدا: "تم الإعداد للمؤتمر جيدا، خاصة وأن مقومات نجاحه متوفرة، من حيث حضور رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي".

