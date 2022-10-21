عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: توقيت المؤتمر الاقتصادي مهم ومقومات نجاحه متوفرة.. فيديو

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أراد أن يدعو المتخصصين من رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

txt

التجمع: المؤتمر الاقتصادي يهدف لوضع خطة عمل لمواجهة الأزمة العالمية.. فيديو

txt

التنسيقية : المؤتمر الاقتصادي قادر على تسويق الميزة التنافسية لمصر

وأضاف كمال حسنين، رئيس حزب الريادة،  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، جاءت في وقت مناسب ومهم بالتزامن مع أزمة عالمية؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الأزمة الثانية التي يواجهها العالم بعد أزمة جائحة كورونا".

وأشار كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، : "المؤتمر الاقتصادي يمثل رؤية سريعة مستقبلية لتلافي الأزمة والسلبيات التي تواجه الاقتصاد المصري".

وأوضح: "المؤتمر بمثابة دعم للصناعة والمصنعين والمسثمرين"، مؤكدا: "تم الإعداد للمؤتمر جيدا، خاصة وأن مقومات نجاحه متوفرة، من حيث حضور رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي".
 

رئيس حزب الريادة المؤتمر الاقتصادي كمال حسنين رئيس حزب الريادة الرئيس السيسي رجال الأعمال المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

دي أسرار | رد صادم من الطبيب المعالج لـ شيرين عن حالتها ..فيديو

ترشيحاتنا

ما حكم صناعة لعب البنات المجسمة ؟.. دار الإفتاء تجيب

بورصة السيارات .. هبوط أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي توسان | تفاصيل

مستشفى الزمالك .. زلزال الإصابات يضرب أبناء ميت عقبة في الدوري

تعامل معها بلطف .. كواليس صورة ديانا هشام مع محمد صلاح | شاهد

بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر نهائي كأس رئيس الإمارات أمام الشارقة

فرانس فوتبول تكشف عدد نقاط محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات ثراء جبيل بعد تعرضها للتحرش من طبيب

أصفر وزنادي.. علامات في الأصابع تكشف القاتل الصامت

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة مشبعة غنية بالفيتامينات

بفستان منقط.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها |شاهد

فيديو

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب: شيرين خلتني أعيط/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ