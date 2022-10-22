انطلاق المؤتمر العلمي لكلية تجارة القاهرة Rebranding Egypt Summit.. اليوم

ينطلق المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة - جامعة القاهرة اليوم السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ لمناقشة الخطوات المقترحة أهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs), .





كما يتناول المؤتمر محور إعادة بناء علامة وهوية مصر كمركز للاستثمارات الاجنبية المباشرة ، ومركز للصناعات ذات الميزة النسبية ومركزا للأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية ، ومركز سياحى ديني وتاريخي وحضارى وترفيهى وعلاجى باعتباره امر حتمى وليس اختيارى .



وتعتبر أهم مراحل إعادة بناء العلامة التجارية للدولة هو تقييم وتحليل موقف مصر وفقا للمؤشرات الدولية مثل التنافسية العالمية وتحديد الأسباب الحقيقية وراء اهم نواحى الضعف من خلال طرح علمى أكاديمي تطبيقى وإعداد خطة بحثية للدولة نابعة من نواحى الضعف التي تعانى مصر منها وتترك الفرصة لجميع التخصصات بالجامعات والمراكز البحثة لعقد سلسلة من البحوث وتقديم حلول واقعيه وعلميه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والادارية المتعلقة بتطور وتقدم مصر وامداد صناع ومتخذى القرارات بالحلول الموضوعية القائمة على نتائج البحوث العلمية